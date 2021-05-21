В каких регионах России сохраняются коронавирусные ограничения на въезд, рассказываем
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В каких регионах России сохраняются коронавирусные ограничения на въезд, рассказываем

2:46:155/21/2021Фото: pixabay.com
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В каких регионах России туристов ждет карантин или тест за свой счет? Нужны ли справки для въезда в регионы и заселения в отели?

Собраны последние данные для туристов

Туристы, которые не прошли вакцинацию и не подтвердили свой статус справками, при посещении Ивановской области должны отправиться на двухнедельный карантин.

Ограничения распространяются также на Соловки. С 15 мая туда можно приехать только со справкой о проведенном тесте и с сертификатом вакцинации.

Еще одно туристическое место, где есть ограничения, - Камчатка. Туристы должны предъявить справку об отсутствии коронавирусной инфекции или пройти экспресс-тест аэропорту.

В Магадане туристов принимают все еще строго. Меры профилактики продлены до 31 мая включительно. На территорию региона можно попасть на авто- или авиатранспорте.

Но не менее чем за неделю до приезда граждане должны уведомить управление Роспотребнадзора по Магаданской области по адресу info@49.rospotrebnadzor.ru и Министерство труда и социальной политики Магаданской области: MintrudMO@49gov.ru.

Те туристы, у которых нет документа подтверждающего антиковидный статус, должны будут сдать платный тест в аэропорту или пройти двухнедельный карантин за свой счет.

Также сразу же по прилету тестируют туристов, прилетающих из регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

В большинстве субъектов страны режим повышенной готовности продлили до 31 мая. На самоизоляции должны находиться лица старше 65 лет, беременные и люди с хроническими заболеваниями.
Теперь не нужно сдавать тесты или проходить карантин при посещении Ставропольского края, Смоленской и Мурманской области, Калмыкии.

Во время путешествия по регионам необходимо учитывать, что санатории, профилактории и некоторые отели могут потребовать от гостей отрицательный результат теста на коронавирус, а также справку об отсутствии контактов с больными.

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