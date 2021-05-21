Новый человеческий коронавирус заражает собак, заявили ученые

Исследователи определили и завершили генетический анализ недавно открытого коронавируса, который произошел от коронавируса. Он поражает собак, заражает людей и может способствовать появлению респираторных симптомов.
По словам исследователей, открытие первого собачьего коронавируса, перешедшего к заражению людей, подчеркивает коварный характер коронавирусов и необходимость мониторинга вирусов животных как способа прогнозирования возможных угроз для здоровья населения.
«На данный момент мы не видим причин ожидать новой пандемии от этого вируса, но я не могу сказать, что это никогда не станет проблемой в будущем», - сказала Анастасия Власова, доцент Университета штата Огайо. Колледж пищевых, сельскохозяйственных и экологических наук (CFAES).
Она провела исследование с Грегори С. Греем, профессором отделения инфекционных заболеваний Медицинского факультета Университета Дьюка, и Тек-Хок Тохом, профессором Университета SEGi в Сараваке, Малайзия.
В 2018 году исследователи проанализировали мазки из носа 301 пациента, пролеченного в восточно-малазийской больнице от пневмонии. Было обнаружено, что восемь пациентов, все, кроме одного, дети, были инфицированы недавно обнаруженным коронавирусом, который исследователи назвали CCoV-HuPn-2018. Все восемь пациентов прошли курс лечения и выписаны через четыре-шесть дней в больнице, где им дали кислород, чтобы они могли дышать.
В исследовании, опубликованном в журнале Clinical Infectious Diseases , исследователи описывают генетические характеристики CCoV-HuPn-2018, предполагая, что это новый коронавирус, который перешел от заражения собак к заражению людей.
Власова и ее коллеги планируют продолжить изучение вируса CCoV-HuPn-2018, чтобы определить, насколько он вреден - или может стать - для людей. Неизвестно, может ли вирус передаваться от человека к человеку или насколько хорошо иммунная система человека может с ним бороться.
«На данный момент у нас действительно нет доказательств того, что этот вирус может вызывать тяжелые заболевания у взрослых», - сказала Власова, сославшись на тот факт, что только один человек в исследовании, который был инфицирован новым коронавирусом, был взрослым. «Я не могу исключить возможность того, что в какой-то момент этот новый коронавирус станет преобладающим патогеном человека. Как только коронавирус сможет заразить человека, все ставки будут сняты».
Вирусы постоянно меняются. Когда вирус меняет свой генетический состав в достаточной степени, чтобы от заражения только определенного типа животных перейти к заражению людей, комбинация факторов определяет, насколько хорошо новый вирус может реплицироваться и распространяться среди людей.
Чтобы коронавирус животных заразил людей, вирус должен сначала проникнуть в организм человека и распознать что-то на поверхности клеток, а затем связаться с этими клетками.
«Мы знаем, что этот вирус может это сделать», - сказала Власова.
Однако эта передача от собаки человеку может быть тупиком для CCoV-HuPn-2018, если вирус плохо реплицируется внутри человека или если иммунная система человека этому препятствует, сказала Власова.
По словам Власовой, только половина генетического состава недавно открытого коронавируса аналогична вирусу SARS-CoV-2, вызывающему пандемию COVID-19.
Хотя было обнаружено, что только восемь пациентов в исследовании были инфицированы вирусом CCoV-HuPn-2018, исследователи говорят, что этот или очень похожие вирусы, вероятно, распространились гораздо дальше, чем среди собак и людей в Малайзии.
«Одноразовая выборка не даст вам точных сведений о том, насколько она распространена», - сказала Власова. «Отбор проб необходимо повторять и делать в течение определенного периода времени, чтобы увидеть, сколько людей заразились».
Если это подтвердится в ходе дальнейших эпидемиологических исследований, этот новый коронавирус может стать восьмым коронавирусом, вызывающим заболевания у людей.
«Если бы вы упомянули об этом 20 лет назад, что вирус, поражающий собак, может измениться, чтобы заражать людей, многие были бы скептически настроены», - сказала Власова.
По словам Власовой, даже несмотря на то, что этот новый коронавирус исходит от собаки, людям, возможно, не нужно менять то, как они взаимодействуют со своими собаками в свете этого исследования.
«Но я определенно хотела бы еще немного понаблюдать за тем, насколько я позволяю своим детям общаться с собаками», - сказала она. Семь из восьми человек, госпитализированных в Малайзии и инфицированных вирусом CCoV-HuPn-2018, были детьми, одному из которых было пять с половиной месяцев.
Вирус CCoV-HuPn-2018 имеет симптомы, отличные от собачьего вируса, от которого он произошел, который вызывал желудочно-кишечные проблемы у собак, такие как диарея и расстройство желудка. Люди, инфицированные вирусом CCoV-HuPn-2018, страдают респираторным заболеванием, которое не включает проблемы с желудочно-кишечным трактом.
«Вероятно, нам не хватает важных вирусов животных, которые начинают адаптироваться к людям», - сказал Грей. «Нам необходимо провести такую работу по обнаружению вирусов среди людей с пневмонией, а также среди людей, которые интенсивно контактируют с животными, чтобы мы получали раннее предупреждение о новом вирусе, который может стать будущим пандемическим вирусом ».
По словам Власовой, потенциальная угроза, которую представляют вирусы собак или кошек, которые также болеют коронавирусами, не изучалась широко, хотя должна быть. По ее словам, мониторинг вирусов животных - это способ защиты здоровья населения.
«В первую очередь мы делаем упор на изучение возникающих заболеваний у людей, а не у животных», - сказала Власова. «Это большой недостаток нынешнего подхода».
Источник: medicalxpress.com