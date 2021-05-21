В Бердске подозревают бешенство у трупа собаки
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В Бердске подозревают бешенство у трупа собаки

12:19:495/21/2021Фото: Архив редакции
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Предотвратить бешенство можно при помощи вакцинопрофилактики и соблюдении правил поведения с животными.

Больное животное может не проявлять видимых признаков болезни в течение двух недель


15 мая в «Управление ветеринарии Искитимского района НСО» сообщили об обнаруженном трупе собаки. Мертвое животное направлено в ФГБУ «ЦНМВЛ» Новосибирский филиал, чтобы исключить бешенство.

Напомним, что бешенство представляет собой острое вирусное инфекционное заболевание, которое очень опасно и всегда приводит к летальному исходу. Эту болезнь можно только предупредить, так как вылечить её невозможно – средств лечения не существует.

Человек может заразиться бешенством при укусе, оцарапывании или ослюнении открытых ран на теле больным животным или при контакте с инфицированными предметами.

Необходимо уточнить, что животное может не проявлять видимых признаков болезни в течение двух недель.

Предотвратить бешенство можно при помощи вакцинопрофилактики и соблюдении правил поведения при контакте с дикими и безнадзорными животными. А также необходимо ответственно содержать и вакцинировать домашних животных.

В нашей стране источником заболевания среди домашних животных могут быть собаки и кошки, среди диких - лисы, летучие мыши, ежи, барсуки, волки. Также можно заразиться при контакте с больными коровами, овцами, лошадьми и грызунами.

Если вы выявили симптомы бешенства у животного: обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги, то нужно в течение суток сообщить об этом в ГБУ НСО «Управление ветеринарии Искитимского района НСО» по телефону 8(383)432-35-01.

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