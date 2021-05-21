В Бердске подозревают бешенство у трупа собаки

15 мая в «Управление ветеринарии Искитимского района НСО» сообщили об обнаруженном трупе собаки. Мертвое животное направлено в ФГБУ «ЦНМВЛ» Новосибирский филиал, чтобы исключить бешенство.
Напомним, что бешенство представляет собой острое вирусное инфекционное заболевание, которое очень опасно и всегда приводит к летальному исходу. Эту болезнь можно только предупредить, так как вылечить её невозможно – средств лечения не существует.
Человек может заразиться бешенством при укусе, оцарапывании или ослюнении открытых ран на теле больным животным или при контакте с инфицированными предметами.
Необходимо уточнить, что животное может не проявлять видимых признаков болезни в течение двух недель.
Предотвратить бешенство можно при помощи вакцинопрофилактики и соблюдении правил поведения при контакте с дикими и безнадзорными животными. А также необходимо ответственно содержать и вакцинировать домашних животных.
В нашей стране источником заболевания среди домашних животных могут быть собаки и кошки, среди диких - лисы, летучие мыши, ежи, барсуки, волки. Также можно заразиться при контакте с больными коровами, овцами, лошадьми и грызунами.
Если вы выявили симптомы бешенства у животного: обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги, то нужно в течение суток сообщить об этом в ГБУ НСО «Управление ветеринарии Искитимского района НСО» по телефону 8(383)432-35-01.