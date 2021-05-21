Опасно открытые люки у ТЦ "Орбита" принадлежат бизнесмену Голубеву. Почему в него чуть не провалился прохожий, выяснит вице-мэр Бердска Владимир Захаров

Открытый колодец с треснутой крышкой у ТЦ «Орбита», в который чуть не провалился журналист «Курьер. Среда. Бердск» в субботу, 15 мая, принадлежит компании Виктора Голубева, занимающейся обслуживанием коммунальных сетей в этом микрорайоне. Об этом изданию сообщили в МУП «КБУ».
- Канализационные люки, которые находятся в районе ТЦ «Орбита» принадлежат бизнесмену Голубеву, как и вся канализационная сеть в этом месте, - ответил журналисту «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора предприятия Виктор Ребиков в пятницу, 21 мая.
Также ситуацией с открытыми люками заинтересовался заместитель мэра Бердска Владимир Захаров.
- Я разберусь в ситуации и поставлю в известность собственника люков, - заявил он в беседе с журналистом 21 мая.
Напомним, открытый люк с треснутой крышкой ведет в колодец глубиной около пяти метров. В субботу, когда неподалеку произошла авария, поблизости от него собралась толпа зевак, в том числе дети. К счастью в колодец никто не провалился.