Опасно открытые люки у ТЦ "Орбита" принадлежат бизнесмену Голубеву. Почему в него чуть не провалился прохожий, выяснит вице-мэр Бердска Владимир Захаров
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Опасно открытые люки у ТЦ "Орбита" принадлежат бизнесмену Голубеву. Почему в него чуть не провалился прохожий, выяснит вице-мэр Бердска Владимир Захаров

12:08:275/21/2021,Дмитрий БороздинФото: Курьер. Среда. Бердск
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Треснутая крышка прикрывает пятиметровый колодец.

Колодец с зеленой крышкой окружен травой

Открытый колодец с треснутой крышкой у ТЦ «Орбита», в который чуть не провалился журналист «Курьер. Среда. Бердск» в субботу, 15 мая, принадлежит компании Виктора Голубева, занимающейся обслуживанием коммунальных сетей в этом микрорайоне. Об этом изданию сообщили в МУП «КБУ».

- Канализационные люки, которые находятся в районе ТЦ «Орбита» принадлежат бизнесмену Голубеву, как и вся канализационная сеть в этом месте, - ответил журналисту «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора предприятия Виктор Ребиков в пятницу, 21 мая.

Также ситуацией с открытыми люками заинтересовался заместитель мэра Бердска Владимир Захаров.

- Я разберусь в ситуации и поставлю в известность собственника люков, - заявил он в беседе с журналистом 21 мая.

Напомним, открытый люк с треснутой крышкой ведет в колодец глубиной около пяти метров. В субботу, когда неподалеку произошла авария, поблизости от него собралась толпа зевак, в том числе дети. К счастью в колодец никто не провалился.

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