Вчера, 15 мая, около ТЦ «Орбита» произошло ДТП с Тойотой и подростком на мопеде. Вокруг места происшествия собралось много зевак, в том числе и и детей. Пока корреспондент «Курьер.Среда.Бердск» снимал аварию, чуть не оступился и не провалился в открытый колодец.
Стоит заметить, что район Космический густо заселен молодыми семьями, у которых сотни детей бегают без присмотра по району.
Глубина колодца определяется с трудом, но точно это около метров пяти – не меньше. Призываем коммунальные службы в срочном порядке закрыть люк.
Кстати, крышка у колодца – с трещиной.
Дети, они такие, не всегда смотрят под ноги, знаете ли…
Открытый пятиметровый колодец зияет около ТЦ Орбита в Бердске. Рядом бегают дети
Глубина колодца определяется с трудом, но точно это около метров пяти – не меньше. Призываем коммунальные службы в срочном порядке закрыть люк.
Вчера, 15 мая, около ТЦ «Орбита» произошло ДТП с Тойотой и подростком на мопеде. Вокруг места происшествия собралось много зевак, в том числе и и детей. Пока корреспондент «Курьер.Среда.Бердск» снимал аварию, чуть не оступился и не провалился в открытый колодец.
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