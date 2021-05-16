Открытый пятиметровый колодец зияет около ТЦ Орбита в Бердске. Рядом бегают дети
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Открытый пятиметровый колодец зияет около ТЦ Орбита в Бердске. Рядом бегают дети

9:21:185/16/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

Глубина колодца определяется с трудом, но точно это около метров пяти – не меньше. Призываем коммунальные службы в срочном порядке закрыть люк.

Рядом с открытым колодцем около ТЦ Орбита куча детей

Вчера, 15 мая, около ТЦ «Орбита» произошло ДТП с Тойотой и подростком на мопеде. Вокруг места происшествия собралось много зевак, в том числе и и детей. Пока корреспондент «Курьер.Среда.Бердск» снимал аварию, чуть не оступился и не провалился в открытый колодец.
Стоит заметить, что район Космический густо заселен молодыми семьями, у которых сотни детей бегают без присмотра по району.
Глубина колодца определяется с трудом, но точно это около метров пяти – не меньше. Призываем коммунальные службы в срочном порядке закрыть люк.
Кстати, крышка у колодца – с трещиной.
Дети, они такие, не всегда смотрят под ноги, знаете ли…

Рядом с открытым колодцем около ТЦ Орбита куча детей

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
люкоткрытый колодецТЦ "Орбита"
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Кто открывает?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Китай посадил зонд на Марс и получил поздравления от главы Роскосмоса
    9:04:56 5/16/2021
    Китай посадил зонд на Марс и получил поздравления от главы Роскосмоса
    БердскКрыша частного дома и сарай сгорели в Бердске: Пострадали соседи. Смотрите видео
    8:42:58 5/16/2021
    Крыша частного дома и сарай сгорели в Бердске: Пострадали соседи. Смотрите видео
    Какой сегодня церковный праздник 16 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:24 5/16/2021
    Какой сегодня церковный праздник 16 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 16 мая 2021 в России и мире
    7:40:35 5/16/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 16 мая 2021 в России и мире
    БердскПогода на 16 мая в Бердске: аномальная жара и срочно сегодня высаживайте рассаду капусты – это вековая традиция
    6:30:09 5/16/2021
    Погода на 16 мая в Бердске: аномальная жара и срочно сегодня высаживайте рассаду капусты – это вековая традиция
    С Днем жён-мироносиц картинки на 16 мая 2021 года и короткие поздравления
    6:00:56 5/16/2021
    С Днем жён-мироносиц картинки на 16 мая 2021 года и короткие поздравления
    БердскСильная магнитная буря 16 мая 2021 года: Какие советы помогут метеопатам в воскресение вечером
    5:00:17 5/16/2021
    Сильная магнитная буря 16 мая 2021 года: Какие советы помогут метеопатам в воскресение вечером
    Помидоры «Любаша» и «Мужское достоинство»: особенности сортов
    4:00:00 5/16/2021
    Помидоры «Любаша» и «Мужское достоинство»: особенности сортов
    Поздравления с Днем света на 16 мая короткие для СМС
    3:00:03 5/16/2021
    Поздравления с Днем света на 16 мая короткие для СМС
    Стоит ли прощать мужу или парню измену?
    2:00:42 5/16/2021
    Стоит ли прощать мужу или парню измену?