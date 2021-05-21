Запрещено ли посещать кладбище на 21 мая в день апостола Иоанна Богослова?
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Запрещено ли посещать кладбище на 21 мая в день апостола Иоанна Богослова?

12:20:575/21/2021Фото: Русская вера
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Сегодня запрещалось после обеда заниматься тяжелой физической работой. Старались выполнить самые трудные дела с самого раннего утра.

икона
В народе день называли Иван Долгий

21 мая православный чтут память одного из самых преданных апостолов Иисуса - Иоанна Богослова. Он следовал за Иисусом больше остальных учеников, оставался верен ему до конца.

Именно Иоанн Богослов смог первым написать труд "Откровения Иоанна Богослова". Нынешние издатели и редакторы именно его считают своим покровителем.

В народе день называют Иваном Долгим, поскольку работы сегодня предстояло очень много, она начиналась от самой зари и заканчивалась к ночи. День казался очень долгим.

Сегодня основная работа, которую нужно успеть сделать, это посев пшеницы. Чтобы урожай уродился, женщины пекли пироги и большой каравай из белой пшеничной муки. С ним выходили на улицу и угощали всех встречающихся людей, а также кормили нищих. Самим свой каравай и пироги есть сегодня не разрешалось. Если не удавалось раздать всю выпечку - это считалось плохой приметой. Это значило, что пшеница не уродится. Если оставались какие то крошки или совсем немного от каравая - остатки скармливали птицам.

Сегодня садили огурцы. Если сегодня их посадить, то они росли крупными и длинными.

Принято было сегодня и поминать усопших. Посещать кладбища было можно. Молились в храмах и дома за упокой. Поминали всех, кого вспоминали. В церкви поминать самоубийц нельзя, но сегодня можно было молиться за них дома своими словами и только их матерям. Считается, что за самоубийцу может молиться только его мать.

Запреты На Ивана Долгого

Сегодня запрещалось после обеда заниматься тяжелой физической работой. Старались выполнить самые трудные дела с самого раннего утра.

Запрещалось сегодня жадничать и отказывать в помощи и милостыни тем, кто о ней просит.

Не садили в этот день чеснок и лук.

Запрещалось пользоваться ножом при нарезке овоще - считалось, что это испортит будущий урожай.

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традициикладбищепраздникизапретыИоанн БогословИван Долгий
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