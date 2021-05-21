Запрещено ли посещать кладбище на 21 мая в день апостола Иоанна Богослова?

21 мая православный чтут память одного из самых преданных апостолов Иисуса - Иоанна Богослова. Он следовал за Иисусом больше остальных учеников, оставался верен ему до конца.
Именно Иоанн Богослов смог первым написать труд "Откровения Иоанна Богослова". Нынешние издатели и редакторы именно его считают своим покровителем.
В народе день называют Иваном Долгим, поскольку работы сегодня предстояло очень много, она начиналась от самой зари и заканчивалась к ночи. День казался очень долгим.
Сегодня основная работа, которую нужно успеть сделать, это посев пшеницы. Чтобы урожай уродился, женщины пекли пироги и большой каравай из белой пшеничной муки. С ним выходили на улицу и угощали всех встречающихся людей, а также кормили нищих. Самим свой каравай и пироги есть сегодня не разрешалось. Если не удавалось раздать всю выпечку - это считалось плохой приметой. Это значило, что пшеница не уродится. Если оставались какие то крошки или совсем немного от каравая - остатки скармливали птицам.
Сегодня садили огурцы. Если сегодня их посадить, то они росли крупными и длинными.
Принято было сегодня и поминать усопших. Посещать кладбища было можно. Молились в храмах и дома за упокой. Поминали всех, кого вспоминали. В церкви поминать самоубийц нельзя, но сегодня можно было молиться за них дома своими словами и только их матерям. Считается, что за самоубийцу может молиться только его мать.
Запреты На Ивана Долгого
Сегодня запрещалось после обеда заниматься тяжелой физической работой. Старались выполнить самые трудные дела с самого раннего утра.
Запрещалось сегодня жадничать и отказывать в помощи и милостыни тем, кто о ней просит.
Не садили в этот день чеснок и лук.
Запрещалось пользоваться ножом при нарезке овоще - считалось, что это испортит будущий урожай.