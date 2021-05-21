Мишустин решил, кто будет присматривать за сиротами в больницах

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, будут обеспечены уходом и сопровождением в течение всего периода лечения в медицинских учреждениях. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Сейчас уход и присмотр за сиротами в больницах не входит в перечень медицинских услуг, а также не относится к видам деятельности детских домов. К оказанию такой помощи привлекают негосударственные некоммерческие организации и волонтёров. Получается, что социально-бытовое сопровождение детей в стационарах напрямую зависит от возможностей таких организаций. Постановление Правительства исправит эту ситуацию, закрепив на законодательном уровне социальную услугу по присмотру и уходу за сиротами в больницах.
Помогать маленьким пациентам в стационарах будут работники детских домов. В то же время к этой работе по-прежнему разрешается привлекать волонтёров, некоммерческие организации и благотворительные фонды. Порядок сопровождения регионы установят самостоятельно.
Ранее на эту тему обратил внимание Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Липецкой области. По её итогам глава государства поручил Правительству разработать порядок оказания социальных услуг, связанных с присмотром и уходом за сиротами в больницах. Этот вопрос вошёл в план основных мероприятий в рамках Десятилетия детства, который Михаил Мишустин утвердил в январе 2021 года.
Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 24 мая 2014 года №481.