Это тебе за дочь: В Новосибирске мужчина плюнул в лицо 11-летнего мальчика и заставил его стоять на коленях

СК Новосибирска заинтересовался происшествием на улице Андриена Лежена. СМИ региона сообщали, что в начале мая 2021 мужчина плюнул в лицо 11-летнему мальчику, а также поставил ребенка на колени, заставив извиняться перед девочкой.
- Известно, что таким образом мужчина хотел наказать «обидчика» своей дочери. Однако, по предварительным данным, мальчик ее вовсе не обижал. Данный инцидент произошел на глазах других детей. Ребенок не мог противиться взрослому человеку, поэтому выполнил все его требования, - сообщает СК по Новосибирской области.
По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области организована доследственная проверка. Вся информация, опубликованная в СМИ, будет проверена. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.