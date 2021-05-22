Что никогда нельзя делать: что запрещено поднимать с земли и делать в чужом доме
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Что никогда нельзя делать: что запрещено поднимать с земли и делать в чужом доме

2:00:375/22/2021,Ирина НоваяФото: https://pixnio.com/
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Не следует мыть посуду и подметать на чужой кухне. Это место находится под защитой домового. Свыкнуться с «временным хозяином» ему будет сложно, это может отразиться на здоровье гостя.

Подбирать ювелирные украшения нельзя ни в коем случае

Столетиями человечество старалось увидеть в повседневности знаки, связанные с событиями будущего. И такие знаки находились. Повторяющиеся ситуации, свидетельствующие об удачах и неудачах, становились приметами. Их передавали из поколения в поколение, пока не донесли до наших дней.

Немало людей современности относятся к приметам с безразличием или скептицизмом. Некоторые считают, что научное знание пришло на место народных поверий. Доверять ли им, каждый решает для себя. Однако среди примет есть попадающие в категорию запретов. Для их соблюдения не нужно делать ничего особенного, наоборот, стоит отказаться от действий. Запомнить, что запрещено, будет несложно любому критически настроенному человеку.

Что не поднимают с земли

Неудачной приметой считается поднимать найденные монеты, это приведёт к бедности. Не случайно старые люди недовольно ворчат «так и будешь всю жизнь монетки с паперти собирать». Бумажные купюры забирать себе можно только убедившись, что рядом нет их владельца. В противном случае их лучше вернуть.

Подбирать ювелирные украшения нельзя ни в коем случае. Они считаются предметом, вбирающим энергетику владельца. Подняв с земли чужую серёжку, можно «подхватить» венец безбрачия или болезнь владельца.

От брошенных «женских» предметов, вроде зеркальца и расчёски, нужно держаться подальше. Их выбрасывают после ритуалов, не всегда позитивных. Непрошенные магические воздействия лучше свести к минимуму.

Чужие ключи на дороге не всегда говорят о рассеянности их владельца. Иногда ими «запирают» снятые порчи, а после выбрасывают. Брать ключи в руки – значит рисковать открыть для себя мир чужих проблем, когда и своих достаточно.

Любые острые предметы, будь то булавки, скрепки, ножи или лезвия опасны. Они несут негативную энергетику, которая скажется на здоровье того, кто их поднял.

Чего не делают в чужом доме

Не стоит ложиться в постель хозяина дома. Место для сна активно впитывает энергетику днём, а по ночам отдаётеё спящему. Состояние гостя далеко не всегда совпадает с состоянием хозяина. Почувствовать внутренний разлад он может наутро, переспав в постели, на которой полежал гость. Для таких целей существуют гостевые диваны и матрасы.

Не следует мыть посуду и подметать на чужой кухне. Это место находится под защитой домового. Свыкнуться с «временным хозяином» ему будет сложно, это может отразиться на здоровье гостя.

Нельзя забывать часы в чужом доме, если гость не хочет связать свою судьбу с хозяевами. Часы – один из особых предметов, действия с которыми становятся судьбоносными. Забыть их у родителей не так страшно, однако если хозяева дома являются неприятными для гостя людьми, запрет должен выполняться.

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