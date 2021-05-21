Документы пострадавших от финансового кооператива «Зенит» начали принимать в Бердске: Пирамида оставила людей без денег

Сотни вкладчиков кредитного кооператива остались без денег. После того, как начали закрываться офисы компании «Зенит», ранее предлагавшей бешеные проценты за вложенные деньги, один, который на Левом берегу, продолжал работать, но после майских праздников и он не распахнул свои двери.
В последнее время в регионе зафиксировано крушение многих финансовых компаний, которые оказались банальными пирамидами. Центробанк еще в 2020 году увидел характерные признаки таких организаций в схеме работы кооператива «Зенит» и дал предписание ликвидировать его. Но офисы продолжали работать и принимали деньги у доверчивых и желающих быстро разбогатеть жителей Новосибирска.
«Центробанк научился находить организации, которые активно рекламируют себя, и сообщать об этом в правоохранительные органы. Но там с информацией никак не работают. Можно было пресечь эту незаконную деятельность, чтобы организаторы финансовых пирамид не могли вывести имущество из баланса кооператива», ─ прокомментировал ситуацию эксперт проекта Общероссийского народного фронта «За права заёмщиков» в Новосибирской области Антон Канунников.
ОНФ принимает заявления от клиентов, не теряющих надежды вернуть свои деньги. В Бердске на этой неделе начали принимать документы для получения выплат из специального федерального фонда.
По словам вкладчицы, которая еще в 2007 году вкладывала деньги в другую компанию, ее хозяина нашли за границей и теперь она оформляет документы на возврат своих денег.
Тот, кто создал «Зенит» ушел от ответственности, когда смог убедить клиентов передать вклады в другой кооператив, а сам после этого исчез, пишут ВЕСТИ Новосибирск.