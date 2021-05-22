Почему умер известный актер театра и кино Борис Клюев?
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Почему умер известный актер театра и кино Борис Клюев?

1:00:525/22/2021,Мария РодченковаФото: Владимир Вяткин / РИА Новости
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На момент смерти великому актеру было 76 лет. Как сообщила директор Академического Малого театра, в котором Клюев работал, артист скончался от продолжительной болезни, которую ему диагностировали еще в 2018 году.

За свою театральную карьеру Борис Клюев перевоплотился более чем в 70 персонажей
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Первого сентября 2020 года скончался Народный артист Российской Федерации, актер театра и кино, который за всю карьеру сыграл сотни ролей, профессор, заведующий кафедрой актерского мастерства Борис Клюев. О том, почему он умер - в нашем материале.

На момент смерти великому актеру было 76 лет. Как сообщила директор Академического Малого театра, в котором Клюев работал, артист скончался от продолжительной болезни, которую ему диагностировали еще в 2018 году. У него было онкологическое заболевание. О конкретном диагнозе в 2018 году актер не рассказал, однако некоторые подозревали, что у него мог быть рак легких. Сам Клюев говорил, что все серьезно, однако его не госпитализировали. Несмотря на болезнь, актер заявлял, что она не мешает ему заниматься своим делом - сниматься в фильмах и играть в театре. Из-за этого артист был активен практически до конца своих дней. При этом медики запретили ему физические нагрузки, поэтому актеру пришлось отказаться от занятий спортом и он отмечал, что уже не может играть в футбол, хотя по утрам делает зарядку и чувствует себя хорошо.

В 2019 году во время съемок документального фильма об актере, Клюев говорил, что у него далеко идущие планы и он не падает духом. В начале 2020 года в одной из телепередач, знаменитый артист и любимец миллионов зрителей рассказал, что всегда отличался крепким здоровьем, всегда занимался спортом, тягал штангу, играл в теннис, футбол. Однажды во время репетиции театральной постановки у него возникла боль в легком, однако актер не придал этому должного внимания. Через несколько месяцев, когда состояние здоровья совсем ухудшилось он прошел обследование, где врачи нашли у него болезнь. Клюев добавил в том интервью, что спокойно воспринимает свой диагноз, поэтому не боится любого исхода. По словам артиста, у него была насыщенная и интересная жизнь.

Актер появился на свет 13 июля 1944 года в Москве и закончил Театральное училище им. Щепкина, куда его потом пригласили в качестве актера. Борис Клюев дебютировал на экране в 68-м году. Его первой ролью был офицер в фильме "Конец "Сатурна", однако в титрах его не указали. После этого последовали небольшие роли в кинолентах “Каратель” и “Красная палатка”. За всю актерскую карьеру, которая продлилась почти 60 лет, наиболее запоминающимися образами актера стали Граф Рошфор в киноленте про мушкетеров, а также брат Шерлока Холмса в легендарном телесериале с Василием Ливановым. В 90-е артист начал чаще сниматься для малого экрана и появился в таких сериалах, как “Каменская”, “Королева Марго”, “Марш турецкого”. Уже в 20 веке артист полюбился зрителям ролью в “Ворониных”, который считается одним из самых долгих телесериалов-адаптаций .

За свою театральную карьеру Борис Клюев перевоплотился более чем в 70 персонажей. Среди самых значимых постановок с его участием можно выделить “Горе от ума”, “Царь Иван Федорович”, “Русские люди”, “Король Лир”, “Ярмарку тщеславия”, “Грозу”, “Без вины виноватые”, “Человек, который смеется” и т.д. Кроме ролей в кино и театре, Клюем занимался дубляжем. Он озвучивал персонажей таких фильмов, как историческая драма “Король говорит!”, “Золотой век”, “Лучшее предложение”, “Властелин колец: Братство кольца” и т.д.

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умер актерпричина смерти
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