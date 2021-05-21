Почему мужчинам не нужны умные женщины и почему двоечники любят отличниц?

Очень часто, выбирая себе пару, люди говорят — нужно искать обязательно умную или умного. Пусть некрасивая или некрасивый. Главное — ум. Так ли это на самом деле, давайте попытаемся выяснить.
Есть мнение, что мужчины, знакомясь с женщиной, обращают внимание только на внешние данные, им всё равно, знает ли женщина математику или химию, иностранный язык или уголовный кодекс.
- Если девушка не умеет поддержать диалог, высокомерна, как говорят «корона на голове», или наивна, что перерастает в тупость, то это отталкивает. Даже если она красавица, но у нее отсутствует интерес к собеседнику, когда одни разговоры - «мужик должен», «у меня дома всегда должны быть свежие цветы», такая девушка точно не нравится , - отвечает Макс на вопрос, какие девушки ему нравятся.
- Глупость отталкивает. Потому что иногда хочется поговорить и слышать рассуждения, а не стереотипное мнение. Я рад, если девушка начитана и эрудирована, когда может поддержать беседу, - говорит Кирилл.
- Если мужчина рассматривает женщину, как сексуальный объект или потенциальную жену, то он основывается на собственном опыте, примере родителей, социальном мнении. А самое неправильное в оценке женщин, это внешний вид и умственные способности. Для кого-то глупый тот, кто не может обсудить с тобой турбулентность в жидкостях, не сможет на время решать дифференциальные уравнения. Не будем, оценивать умственные способности других, - вот такое мнение у Александра.
Часто мужчины говорят, что им нравятся умные женщины, но по факту оказывается, что умные хороши на расстоянии, а для тесного общения выбирают женщин попроще. Тогда встает вопрос, как правильно сформулировать, кто такая умная женщина. Действительно, не обязательно кандидат наук — умная женщина, а повар — глупая. Если говорить об эрудиции, то тут понятней. Если женщина ничем не интересуется, мало что знает, не стремиться учиться и развиваться, то и поговорить с ней мужчине не о чем. Обычно встречи ограничиваются только сексом, и если мужчину устраивает только секс, а общения и разговоров ему достаточно в другом месте, допустим на работе, то мужчина выберет эту женщину.
- Мне хватает умных на работе, дома я хочу веселую и сексуальную, хозяйственную, - пишет Алексей.
- Если выбираю любовницу, то ум не нужен, как и ей. Женщинам нужны деньги и внимание. А жену надо выбирать, чтоб потом детей могла воспитать. Она воспитает таких, как она, - пишет Игорь.
Получается, что оценка — умная ли данная женщина — сугубо индивидуальна. Каждый по своему уму оценивает ум партнера.
- Если ум не связан с моими интересами, например, он гениальный программист, знает шесть языков, программирует и железо, и все на свете. Но я не могу понять о чем он говорит, и толку мне с его ума, если нам не о чем разговаривать. Общение подразумевает диалог, а не монолог, - пишет Елена.
- Важно быть не просто умным, а учитывать и развитие самой девушки, и понимать о чем с ней говорить. Давить интеллектом и повторять такие слова "а ты не знала", "ты этого никогда не слышала", "да об этом в детском саду рассказывают" - вряд ли умный человек так делает, - рассуждает Ольга.
- Выбрал в жены удобную тихую, терпеливую и уступающую девушку, потому что не хочу ревновать, не хочу сюрпризов. Хотя у меня вот есть друг, он наоборот выбирает женщин, которые интересны как личность, с другим даже, чем у него мировоззрением, с иным мнением, ему нужен ум в женщине, его это заводит, - рассказывает свою историю Михаил.
- Парни только говорят, что любят умных, а выбирают простых, которые хитрые, знают где промолчать и когда уступить. А если вдруг девушка начинает демонстрировать свои умственные способности, они сразу кричат «ты на меня давишь» и уходят, и твое будущее скорее всего одиночество, - добавляет Алиса.
Видимо, мужчины отвечая на вопрос каких они женщин любят — умных или глупеньких, скорее всего лукавят, чтобы самим выглядеть «поумнее», или льстят своей избраннице, намекая, что она то вот умная. Сами же встречаются и живут с женщинами «попроще», поскольку понимают, что сами туповаты для умной, просто ищут и находят равную себе или даже ниже по интеллекту и развитию, чтобы на ее фоне смотреться умным. Развитая, образованная женщина будет задевать их самолюбие. Хотя умная женщина, если она умная, будет стараться вытаскивать партнера на свой уровень. Возможно, что он будет «тянуть» ее вниз, на свой уровень интеллектуального развития. Бывает, что пара находит золотую середину и счастливо живет.
- Девушки, будьте умнее мужчин! Развивайтесь, умейте уступить, поддерживайте в трудной ситуации и не будьте навязчивыми. Тогда все мужики ваши,- написал обращение к женщинам Сергей.
- Все любят веселых, сексуальных, удачливых. А ум это само собой. С глупыми девушками обычно секс лучше , - утверждает Алексей.
Интересна мысль о том, что в выражениях умная женщина и умный мужчина слово «умный» имеет совершенно разные значения. Есть женский и мужской ум. И эти понятия надо разделять. Мужчина считается умным, если он сам становится, грубо говоря, благодаря своему уму нобелевским лауреатом или изобретает вечный двигатель на благо человечества, а женщина считается умной, если она способна заинтересовать такого мужчину, быть с ним и вместе с ним пройти путь до вершины.
- Мне сказала одна знакомая про своего мужа - я почувствовала потенциал. Выходила замуж за «глупого студента». Сейчас он известный ученый. Надо научиться как-то чувствовать этот потенциал. Это похожая история про то, как стать женой генерала, - рассказала историю Элла.
Помните, есть такой анекдот:
Идёт министр с женой, она кивнула какому-то дворнику.
-Это кто? — спрашивает муж.
-Когда-то учились вместе, он звал меня замуж,- отвечает жена.
— Ха! Вот видишь, если бы ты тогда согласилась, то сейчас была бы женой дворника!
— Хм! Если бы я тогда согласилась, то сейчас министром был бы он!
Наверное, вот это и есть умная женщина.
В школе отличницы и двоечники часто дружат. Учитель садит вроде глупого мальчика к умной девочке в надежде, что отличница подтянет его до своего уровня. Возникает даже иногда первое чувство влюбленности. Что же происходит, когда дети вырастают? «Курьер. Среда. Бердск» попросил комментарий у психолога Марины Филипенко.
- Двоечник и отличница. Возможна ли влюблённость между такими разными одноклассниками и причина такой связи. Могу предположить, что возможна. Мозг каждого ребёнка, подростка, юноши и девушки способен на достаточно хорошее восприятие школьного материала. Но бывает много факторов, которые мешают. Например стрессы из-за сложной обстановки в семье или разочарование в учителях.
Срабатывает такой режим психологической защиты, как капитуляция. Где школьник смиряется со своей "необучаемостью". Могу предположить, что "отличница", помогая "двоечнику" выучить материал, помогает ему поверить в собственные силы.
В свою очередь "отличница" ощущает себя нужной. Ведь синдром отличницы может возникнуть как раз из-за желания быть нужной.
Таким образом они поддерживают друг друга. В контексте поддержки возникает эмоциональная близость. Доверие. Что крайне притягательно и важно в близких отношениях.
Но куда же исчезает потом это тепло отношений? Почему мужчины и женщины начинают обесценивать друг друга? Потому что чаще всего остаются в своих детских переживаниях. Проблему нужности в своей психологической системе отличница так и не решила. А мальчик так и остаётся в своём ощущении "никчемности". Это невыносимые психологические грузы. Тела растут, а психологический возраст остаётся прежним.
Дети (я про психологический возраст) во взрослых телах сходятся, строят детские отношения, перекладывая ответственность друг на друга. И, соответственно, не могут их выстроить во взрослые, в которых могут договориться, поговорить о своих переживаниях и найти оптимальный выход.
Тут может происходить путаница в определении своей половой принадлежности с социальным функционалом и умственными способностями.
- Я много работаю - я не женщина, а ты слюнтяй.
- Решаю материальные проблемы в семье - я ломовая лошадь, а ты дурак.
- Решаю, что кушать, одеваться и куда ехать - я мужик, а ты не мужик.
В свою очередь мужчины обесценивают женщин, что бы хоть как-то повысить свою самооценку. Для меня эти пункты про психологическую зрелость и ответственность взрослой жизни. Но совсем не про половую принадлежность и интеллектуальные способности мужчин и женщин, - рассуждает Марина Олеговна.