Жара до +30 градусов придет в Бердск и Новосибирскую область на выходных
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Жара до +30 градусов придет в Бердск и Новосибирскую область на выходных

9:32:095/21/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Уже в субботу, 22 мая, температура начнет повышаться, хотя синоптики обещают порывистый ветер и дожди.

Черемуха неожиданно цвести начала – жди жаркое и засушливое лето
Черемуха неожиданно цвести начала – жди жаркое и засушливое лето

Жаркая, по-настоящему летняя погода ожидается  ожидается в Новосибирской области в ближайшие выходные.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в субботу, 22 мая, температура в регионе поднимется до отметки в +30 градусов. В Новосибирске ночью ожидается +4…+6 градусов. Днём температура составит +17…+19, местами возможен кратковременный дождь с грозой. В целом по области ночью синоптики обещают днем потепление до +16…+21 градусов, местами до +30. Ночью в отдельных районах ожидаются небольшие дожди и туманы. Ветер северный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, днем -  4-9 м/с, а порывы до 17 м/с.

В воскресенье, 23 мая, погода окажется еще более жаркой. Ночью в Новосибирске +9...+11 градусов, возможен кратковременный дождь с грозой. Днем столбик термометра поднимется до  +28...+30 градусов, осадков не ожидается. по области в ночь на воскресенье обещают +9…+14 градусов, местами +3…+8 градусов, в восточных районах кратковременные дожди и грозы. Днём температура поднимется до +28…+33 градусов. Ветер юго-западный 15 м/с.

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