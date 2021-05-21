Жара до +30 градусов придет в Бердск и Новосибирскую область на выходных

Жаркая, по-настоящему летняя погода ожидается ожидается в Новосибирской области в ближайшие выходные.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в субботу, 22 мая, температура в регионе поднимется до отметки в +30 градусов. В Новосибирске ночью ожидается +4…+6 градусов. Днём температура составит +17…+19, местами возможен кратковременный дождь с грозой. В целом по области ночью синоптики обещают днем потепление до +16…+21 градусов, местами до +30. Ночью в отдельных районах ожидаются небольшие дожди и туманы. Ветер северный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, днем - 4-9 м/с, а порывы до 17 м/с.
В воскресенье, 23 мая, погода окажется еще более жаркой. Ночью в Новосибирске +9...+11 градусов, возможен кратковременный дождь с грозой. Днем столбик термометра поднимется до +28...+30 градусов, осадков не ожидается. по области в ночь на воскресенье обещают +9…+14 градусов, местами +3…+8 градусов, в восточных районах кратковременные дожди и грозы. Днём температура поднимется до +28…+33 градусов. Ветер юго-западный 15 м/с.