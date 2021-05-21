"Ты зачем усы сбрил, дурик?": Появление питерского губернатора без усов объясняют проигранным пари
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

"Ты зачем усы сбрил, дурик?": Появление питерского губернатора без усов объясняют проигранным пари

10:52:075/21/2021Фото: «Подъем»
0

Внешний вид губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова стал самой обсуждаемой темой новостей 21 мая. В соцсетях гадают, почему глава региона сменил имидж.

Сбритые усы главы Петербурга стали "новостью дня"

На встрече с предпринимателями и бизнесменами города, которые помогали Санкт-Петербургу в период пандемии, губернатор Александр Беглов появился без привычных усов.

Мероприятие по награждению неравнодушных граждан города проходило в Смольном. Сбритые усы губернатора стали практически главной пятничной новостью.

На вопросы корреспондентов о причинах изменения внешнего вида  пресс-секретарь Беглова Инна Карпушина сказала, что не будет сплетничать на эту тему. Некоторые считают, что изменения в его внешности могли произойти в результате пари.

Новость быстро оказалась в топе. В соцсетях также с интересом встретили сообщение о сбритых усах петербургского градоначальника и предположили, что причиной изменений стало проигранный спор.

В последний раз Александр Беглов сбривал усы в 2017 году, тогда первым его увидели участники заседания совета законодателей Центрального федерального округа.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
сбритые усысмена имиджа. результат пари
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вам как больше нравится Беглов с усами или без?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    "Ты зачем усы сбрил, дурик?": Появление питерского губернатора без усов объясняют проигранным пари
    10:52:07 5/21/2021
    "Ты зачем усы сбрил, дурик?": Появление питерского губернатора без усов объясняют проигранным пари
    Экстренно сел самолет из Новосибирска из-за больного 2-летнего ребенка
    10:31:19 5/21/2021
    Экстренно сел самолет из Новосибирска из-за больного 2-летнего ребенка
    Дизайнерские открытки с Днем Николая Чудотворца 22 мая и чудесные поздравления
    10:20:03 5/21/2021
    Дизайнерские открытки с Днем Николая Чудотворца 22 мая и чудесные поздравления
    Бердск"Обувь России" из Бердска вошла в список системообразующих предприятий
    9:54:46 5/21/2021
    "Обувь России" из Бердска вошла в список системообразующих предприятий
    БердскЖара до +30 градусов придет в Бердск и Новосибирскую область на выходных
    9:32:09 5/21/2021
    Жара до +30 градусов придет в Бердск и Новосибирскую область на выходных
    Как подкормить и удобрить землю перед посадкой капусты, томатов, перцев и огурцов?
    9:20:48 5/21/2021
    Как подкормить и удобрить землю перед посадкой капусты, томатов, перцев и огурцов?
    Пьяный подросток на машине без номеров сбил насмерть 63-летнюю прохожую на обочине дороги
    9:12:22 5/21/2021
    Пьяный подросток на машине без номеров сбил насмерть 63-летнюю прохожую на обочине дороги
    10 рабочих погибли при аварии на очистных сооружениях, подтвердила мэрия
    8:46:41 5/21/2021
    10 рабочих погибли при аварии на очистных сооружениях, подтвердила мэрия
    БердскПропал во время пожара спасенный погорелец: Полностью выгорел частный дом на двух хозяев в Бердске
    8:23:51 5/21/2021
    Пропал во время пожара спасенный погорелец: Полностью выгорел частный дом на двух хозяев в Бердске
    Запрещенные дни для посадочных работ с 24 по 31 мая 2021 года по лунному календарю
    8:20:08 5/21/2021
    Запрещенные дни для посадочных работ с 24 по 31 мая 2021 года по лунному календарю