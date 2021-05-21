"Ты зачем усы сбрил, дурик?": Появление питерского губернатора без усов объясняют проигранным пари

На встрече с предпринимателями и бизнесменами города, которые помогали Санкт-Петербургу в период пандемии, губернатор Александр Беглов появился без привычных усов.
Мероприятие по награждению неравнодушных граждан города проходило в Смольном. Сбритые усы губернатора стали практически главной пятничной новостью.
На вопросы корреспондентов о причинах изменения внешнего вида пресс-секретарь Беглова Инна Карпушина сказала, что не будет сплетничать на эту тему. Некоторые считают, что изменения в его внешности могли произойти в результате пари.
Новость быстро оказалась в топе. В соцсетях также с интересом встретили сообщение о сбритых усах петербургского градоначальника и предположили, что причиной изменений стало проигранный спор.
В последний раз Александр Беглов сбривал усы в 2017 году, тогда первым его увидели участники заседания совета законодателей Центрального федерального округа.