Самые сочувствующие и разделяющие чужую боль и самые черствые знаки зодиака: информация о каждом

Давайте прямо скажем: сочувствие - это черта, которую мы все можем развивать. Это часть того, что приходит с человеком.
У одних людей больше сочувствия, у других - меньше, а эмпаты особенно открыты для эмоций других.
Что такое сочувствие? Для эмпатических знаков зодиака в астрологии это не вопрос.
Сочувствие - это способность улавливать и понимать энергию других, которая может быть радостной или пугающей, пишет https://www.yourtango.com/
Истинные эмпаты (составляющие всего 1-2% населения) чувствуют эмоции других и обрабатывают их внутренне.Фальшивые эмпаты публикуют мемы на Facebook, рассказывая миру, насколько они чувствительны и возвышены над своими чувствами.
Настоящие эмпаты принимают все это и чувствуют боль или удовольствие от мира, в то время как фальшивое сочувствие делает заявления, которые требуют аплодисментов.
Сочувствие - чистая сестра сочувствия; это переводит сочувствие на новый уровень. Там, где сочувствие позволяет нам сочувствовать другому, сочувствие позволяет нам понимать другого, относиться к нему и эмоционально связываться с ним.
У всех нас есть это в определенной степени, в то время как некоторые из нас имеют больше, чем другие. Сочувствие позволяет нам испытывать чувства другого человека, и для истинного эмпата это может быть кошмаром чувств.
Какие знаки обычно эмпаты? Удивительно, но Скорпион - один из нормальных эмпатов наряду с эмпатами по знакам зодиака Рыбы и другим водным знакам. Но согласно положениям астрологии, когда речь идет о сочувствии, в первую очередь относятся солнечные знаки, а затем лунные знаки.
Самые чуткие знаки зодиака
1. Рыбы (19 февраля - 10 марта)Когда дело доходит до знаков эмпата, лучше всего идут Рыбы.
Достаточно сложно быть таким угодником людям, но вы также являетесь настоящим эмпатом, и между этими двумя вещами вы в основном находитесь в состоянии непрерывного возбуждения и беспокойства.
Вы знаете, когда члены вашей семьи испытывают эмоциональную боль, и вы парите рядом с ними, чтобы впитать негатив - не потому, что вы этого хотите, а потому, что вы навязчиво хотите помочь. Как только Рыбы чувствуют боль, у них возникают врожденные способности и потребность в помощи.
Большую часть времени вы нужны, так как ваше присутствие очень успокаивает и умиротворяет. Вы чувствуете тяжесть мира и очень стараетесь не дать другим эмпатам понять, что это вас обременяет.
Рыбы - также самый чуткий лунный знак.
2. Телец (20 апреля - 20 мая)Эмпаты ли Тельцы? Это вопрос, о котором многие могут подумать, и они будут удивлены ответом.
Вы не стали бы автоматически предполагать, что знак, который символизирует Бык, будет достаточно изящным, чтобы двигаться по эмоциональным кругам, но этот стереотип заканчивается на Тельце.
Телец невероятно чувствителен к эмоциональной отдаче других, даже психологически настроен на окружающих. Вы узнаете это в себе и не хвастаетесь этим.
Вы просто позволяете себе быть рядом с другими. Вы терпите их боль, и ваше добродушие и желание помочь действительно проходят. Ты лучший друг, который может быть у любого человека, потому что ты настоящий эмпат и знаешь, как утешить любовью и добротой.
3. Дева (23 августа - 22 сентября).Вы всю жизнь разрывались между тем, чтобы быть закоренелым перфекционистом, и абсолютной месивой эмпата, которым вы и являетесь.
Одна из причин, по которой вы стали такими холодными и жесткими, заключается в том, что вам нужно было защищаться; ты замечаешь все, и все это слишком больно.
Как механизм выживания вы кажетесь холодным и неприятие; однако на самом деле это только фасад. Вы все очень глубоко чувствуете, особенно когда речь идет о животных. Если животное терпит бедствие, вы еле дышите.
Сочувствие глубоко укоренилось в вас, и оно также мучительно.
4. Скорпион (23 октября - 21 ноября).Еще один знак зодиака, который обычно подразумевает множество других вещей, не имеющих ничего общего с чувствительностью. Ирония заключается в том, что, несмотря на то, что вас называют суровым и жестоким Скорпионом, вы также чувствительны и являетесь самым большим знаком зодиака.
Вы хотите помочь, вы хотите сделать людей счастливыми, но иногда вы слишком стараетесь помочь.
Когда вы чувствуете, что у друга проблемы, вы изо всех сил стараетесь помочь ему. Но дело в том, что ты не всегда прав. Вы чувствуете эмоции мира, но нацеливать их на одного человека - это не ваш высший талант. Вы эмпатичны, но часто отстраняетесь от собственных эмоций.
5. Водолей (20 января - 18 февраля)Эмпаты ли Водолеи? Да! У вас глубокое сочувствие, и вы относитесь к окружающему миру, как родитель относится к ребенку. В конечном итоге вы беспокоитесь о тех, кто вас окружает, и если вы чувствуете боль, вы хотите, чтобы с ней покончили.
Вы не можете вынести мысли о том, что кто-то остался в стороне или грустит, и вы тратите годы, пытаясь сделать людей счастливыми; вы чувствуете это, когда это не так. Водолей - один из самых сострадательных знаков зодиака.
Иногда им нужна ваша помощь, и это делает вас счастливыми, но когда ваше сочувствие недооценивается, вы склонны сердиться. И здесь проблема в вашем гневе. Гнев притупляет ваше сочувствие и делает вас менее восприимчивым к окружающим.
6. Близнецы (21 мая - 20 июня)Вы настоящий эмпат, Близнецы, и не всегда легко быть таким. Вы вбираете в себя чувства других, и иногда, пока это обрабатывается в вашей собственной психике, становится хуже, чем есть на самом деле.
Известно, что вы избегаете людей просто потому, что больно осознавать боль и беспокойство других, но если кто-то обратится к вам, вы будете стойким человеком и выйдете за них.
Вы, вероятно, не оставаться в положении «полезно», потому что на самом деле это слишком много для вас. Однако вы делаете все возможное - как для себя, так и для других участников.
Знаки зодиака с наименьшим сочувствием
7. Рак (21 июня - 22 июля).Рак - это знак зодиака, к которому вам следует обратиться, если вы хотите, чтобы кто-то относился к тому, что вы сейчас чувствуете.
Часто капризность Рака рассматривается как отрицательная черта, но она также помогает ей понять, что вы переживаете. Рак - один из самых эмоциональных знаков зодиака, поэтому он от природы чуток.
Рак может понимать, что вы чувствуете, и относиться к вам с пониманием, потому что есть большая вероятность, что он все это уже чувствовал. Он знает, как справиться с разбитым сердцем, гневом и даже дать вам совет относительно темпераментных партнеров, потому что он профессионал в чтении мыслей и чувств.
8. Весы (23 сентября - 22 октября).Весы наиболее счастливы, когда счастливы люди, которых они любят. А когда кому-то нужен друг, на которого можно положиться, Весы рядом, несмотря ни на что. Вот почему этот знак - самый добрый из зодиака.
Одна из лучших черт Весов - его мягкий характер. Он знает, как подойти к любой проблеме, и, даже если он не может ее решить, всегда знает, как подбодрить вас.
Он из тех людей, которые лучше помогают другим с их проблемами (и не столько своими собственными), но он действительно находит счастье, когда находится рядом с людьми, которых любит; он все делает с сочувствием.
9. Лев (23 июля - 22 августа)Лев чутко относится к людям, о которых он заботится больше всего. Поначалу он может показаться немного устрашающим, но как только вы познакомитесь с ним поближе, вы поймете, какой он на самом деле хороший друг. И если вы его лучшая подруга, он приложит усилия, чтобы установить с вами связь, когда вам это нужно.
Лев склонен приберечь свою чуткую натуру для тех, кто этого заслуживает. Дело не в том, что он грубый, если вы не его друг, но он также знает, когда люди действительно заботятся о нем, а когда нет.
Он может быть очень милым, но вы должны доказать, что будете отражать его сочувствие.
10. Овен (21 марта - 19 апреля).Овен - один из тех знаков зодиака, которым нужны реальные примеры, чтобы что-либо имело для нее смысл. Конечно, он замечательный друг, но если вы придете к нему с проблемами, которые ему не по душе, вы, вероятно, не увидите от него особого сочувствия.
Не поймите меня неправильно, Овен, безусловно, пытается помочь вам почувствовать себя лучше, когда вы не чувствуете себя собой, но не удивляйтесь и не разочаровывайтесь, если его совет - просто избавьтесь от этого и попробуйте снова.
Ему трудно общаться с вещами, которых нет в его рулевой рубке, поэтому сочувствовать непросто.
11. Стрелец (22 ноября - 21 декабря).Стрелец более чем счастлив вести с вами глубокие, наводящие на размышления беседы, но когда дело доходит до того, чтобы делиться чувствами, ему это не нравится. Дело не в том, что он не будет слушать, как вы говорите о том, что происходит в вашей жизни, но и не ожидайте, что он будет полностью вовлечен.
Стрелец немного пугается, говоря о чувствах и эмоциях, потому что для него это кажется ловушкой. Вместо того, чтобы дать ему возможность открыться в свое свободное время, он может чувствовать себя подавленным, как будто его загоняют в угол, где у него нет другого выбора, кроме как эмоционально обрушиться на вас и стать депрессивным дебби.
12. Козерог (22 декабря - 19 января)Козерог - один из наименее чутких знаков зодиака.
Вы пытаетесь относиться ко всем одинаково, что в общем-то здорово, но когда любой другой нормальный человек выберет сочувствие, вы идете на смерть. Вы очень неумолимый знак, потому что чувствуете, что если вы можете справляться с проблемами и справляться со своими ошибками, как взрослый, то это может каждый.
А когда люди просят у вас прощения или немного понимания, вы немного снисходительно излучаете плохие флюиды.
Понимаете, Козерог любит выбирать, когда и где выражать эмоции. Дело не в том, что она не доверяет вам принять то, кем она является; похоже, что она слишком сосредоточена на том, что происходит в ее голове, она забывает прислушиваться к своему сердцу, что всегда заставляет ее казаться более серьезной, чем она есть на самом деле.
Его можно было считать самым бесстрастным знаком зодиака.