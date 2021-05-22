22 мая - Николин день: красивые картинки и открытки с поздравлениями в стихах

Праздник светлый и чудесный
Отмечаем все мы в мае,
Николая Чудотворца
Мы сегодня вспоминаем,
Всем в Николин день желаем
Милосердия и счастья,
Радости и вдохновенья,
Обойдут пусть всех напасти!
В Николин день
Церковным звоном
Хвалу святому вознесем
И в храм с молитвою простою
Поставить свечи мы придем.
Пусть Николай даст исцеление,
От бед и горя защитит,
Пусть покаяние наше примет
И души грешные простит.
С Днем святого Николая!
Ты живи, любя, мечтая.
А Никола исцелит,
Защитит от бед, обид.
На дворе уже весна,
Вера в Господа сильна,
Счастье льется через край,
В том «виновен» Николай!
Когда цветет в садах сирень
И ноты майские звучат,
Приходит к нам Николин день,
Добром и счастьем он богат!
Пускай поможет Николай
Мечты в реальность воплотить!
Пусть радость льется через край,
Ведь нету поводов грустить!
Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru/