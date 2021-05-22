Можно ли работать на огороде 22 мая на день Николая Чудотворца-2021

Святого Николая Чудотворца сегодня, 22 мая, почитают верующие православные люди. В храмах пройдет праздничное богослужение. Святитель Николай является самым почитаемым святым в православии. Настолько, что каждый четверг в храмах в честь него читаются молитвы.
В народе день называют по разному: Никола Летний, Никола Вешний, Николин день. Среди простых людей он также особо починается, как святой, который часто отзывается на все просьбы. Сегодня ему молились о хорошем урожае, о защите скота.
С этого дня начинало устанавливаться повсюду настоящее летнее тепло, а потому для посадок и посевов этот день очень даже подходил. После посещения храмов люди стремились обязательно подать милостыню нищим, поскольку сам святой никогда мимо них не проходил и всегда помогал. Затем спешили домой и в огороды - все таки сейчас очень насыщенная пора на грядках.
Сегодня, 22 мая 2021 года, по лунному календарю тоже очень благоприятный день для посадок, поскольку Луна находится в фазе роста. Все работы сегодня на огородах будут благоприятными.
Дождливая погода на Николая Чудотворца является очень благоприятной приметой. Она говорит о том, что урожай будет хорошим.
С этого дня можно смело высаживать картофель, а если ольха уже распустилась, то приступали к посеву гречихи.
По окончании посадочных работ семья обязательно собиралась за праздничным столом. Сегодня нет поста, готовить можно любые блюда, но в этот день старались тяжелую пищу не есть, отдавая предпочтение более легким летним блюдам.