Видео горевшего двухквартирного дома в Бердске появилось в Сети. Пожарные нашли пропавшего погорельца

Вечером 21 мая на ул. Пушкина в Бердске выгорел частный дом на двух хозяев. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", пожар тушили три подразделения несколько часов. Поскольку о ЧП сообщили поздно, дом почти полностью уничтожен огнем.
Замначальника бердской противопожарной службы Тихон Фроловский рассказал "Курьер. Среда. Бердск", что на 20.00 пламя локализовали, после проливали тлеющие конструкции.
Пожар произошел в доме №146/1 и 2 на ул. Пушкина.
-Одна половина выгорела полностью. Над второй - крыша. Получается, что сгорела крыша всего дома. Кроме того, пострадали надворные постройки на Пушкина, 148. У соседей сгорели сарай-дровник и гараж. Соседний дом отстояли, пострадали только надворные постройки, - прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" Фроловский.
По его словам, сгоревший дом деревянный, крыша шиферная. Ближайший гидрант находится на расстоянии 120 метров. Это Фроловский назвал рабочим расстоянием.
Пострадавших, как выяснилось, нет. Хотя было подозрение, что хозяин одной из половин вернулся в горевший дом.
-Из одной половины хозяева эвакуировались самостоятельно. А из выгоревшей до прибытия пожарных подразделений соседи вывели человека. Неизвестно, хозяин это или нет. Потом он исчез из вида. И непонятно, то ли он убежал, то ли снова в дом зашел. А температура высокая, поэтому проверить выгоревшую половину не было возможно, - рассказал Тихон Васильевич.
Позже его обнаружили в бане спящим.
Как выяснилось, во второй половине проживала старушка. Ей на инвалидной коляске помогли выбраться из горевшего дома соседи. Кроме того, из дома вынесли газовый баллон, который мог взорваться.
На место происшествия выезжали сотрудники полиции и начальник управления гражданской защиты мэрии Бердска Василий Пономарев.
В причинах пожара сейчас разбирается дознаватель бердского отдела надзорной деятельности. Предположительно, к хозяину выгоревшей половины дома приходили гости.