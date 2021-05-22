С набитыми золотом рюкзаком и карманами задержал СОБР воров-гастролеров из Кузбасса в Новосибирске
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С набитыми золотом рюкзаком и карманами задержал СОБР воров-гастролеров из Кузбасса в Новосибирске

11:18:465/22/2021
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Подельники проникли в квартиру, сломав замок с помощью дрели и лома. Их задержали с участием СОБРа Росгвардии в нескольких кварталах от места преступления.

Воров задержали с золотом по горячим следам

Похитителей золотых украшений задержали в Калининском районе Новосибирска. Об этом в субботу сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Как рассказали в полицейском ведомстве, 18 мая в полицию поступило сообщение от 56-летней потерпевшей. Она сообщила о краже из ее дома ювелирных изделий. Сумма ущерба составила 252 тыс. рублей.

На место была направлена следственно-оперативная группа полиции. Подозреваемые были задержаны оперативниками МВД при силовой поддержке отряда СОБР Росгвардии  по горячим следам в нескольких кварталах от места преступления.

У них был изъят рюкзак, наполненный золотыми кольцами, цепочками и браслетами, а также драгоценными юбилейными монетами. В ходе личного досмотра у одного из мужчин украшения были обнаружены в карманах верхней одежды.

По версии следствия, 31-летний и 34-летний сообщники прибыли на территорию Новосибирска из Кемеровской области, сняли квартиру и решили проникнуть в чужое жилище с целью хищения имущества. Ранее младший из мужчин был судим за дезертирство, старший - за разбой и организацию преступного сообщества. Подельники проникли в квартиру, сломав замок с помощью дрели и лома. Орудия взлома тоже были изъяты правоохранителями.

Возбуждено уголовное дело по  п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас фигурантов проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

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