Двое бойцов СОБРа Росгвардии погибли во время учений
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Двое бойцов СОБРа Росгвардии погибли во время учений

10:48:275/22/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Росгвардия и Следственный комитет начали проверку по факту гибели бойцов. Их родственникам окажут необходимую помощь.

Двое сотрудников Росгвардии погибли в Мурманской области

В Мурманской области погибли два сотрудника СОБРа Росгвардии. Трагедия случилась во время тренировочных занятий, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональном  управлении нацгвардии.

Росгвардия и Следственный комитет начали проверку по факту гибели бойцов.

"Командование и личный состав выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью двух сотрудников СОБР управления Росгвардии по Мурманской области", — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что родственникам погибших окажут необходимую помощь.

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