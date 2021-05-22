Двое бойцов СОБРа Росгвардии погибли во время учений

В Мурманской области погибли два сотрудника СОБРа Росгвардии. Трагедия случилась во время тренировочных занятий, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональном управлении нацгвардии.
Росгвардия и Следственный комитет начали проверку по факту гибели бойцов.
"Командование и личный состав выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью двух сотрудников СОБР управления Росгвардии по Мурманской области", — говорится в сообщении пресс-службы.
Также отмечается, что родственникам погибших окажут необходимую помощь.