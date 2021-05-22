В финале Евровидения-2021 за Россию споет уроженка Таджикистана Манижа

В субботу, 22 мая, в Роттердаме ожидаются финальные выступления на конкурсе «Евровидение». После первого тура, в котором представительница из России Манижа исполнила песню «Russiаn Woman» она смогла вызвать симпатии зрителей и прошла в финал.
Уроженка Таджикистана, представляющая Россию, будет соревноваться в исполнительстве с представителями многих стран, в числе которых Украина, Великобритания, Болгария, Греция и другие.
После проведения ПЦР-тестов в конкурсе не примет участие команда из Исландии — у одного из членов группы был обнаружен коронавирус. Чтобы как-то поддержать снятых с участия в конкурсе исландцев, организаторы покажут запись их репетиции, прошедшей 13 мая.
Победитель «Евровидения» в 2019 году Дункан Лоуренс также не сможет приехать из-за обнаруженного COVID-19. В 2020 году конкурс "Евровидение" был отменен из-за пандемии. 18-22 мая он проходит на арене Ahoy в Роттердаме.