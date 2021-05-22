Россиян предупредили о риске дефицита бензина в курортный сезон

Российский топливный союз в письме вице-премьеру Александру Новаку предупредил о том, что в сезон отпусков на российском рынке может начаться дефицит бензина.
"На фоне ограничений отдыха за рубежом, принимаемых правительством России мер по стимулированию развития внутреннего туризма приближающийся период отпусков приведет к еще большему росту спроса, который, по нашим оценкам, может вырасти еще на 10-20%. Особенно рост потребления проявляется по бензину АИ-95", — говорится в обращении РТС.
Нужны срочные меры по насыщению топливом внутреннего рынка, иначе будет нехватка бензина и дальнейший рост оптовых цен, а также появление "суррогатов для замещения недостающих объемов".
В РТС напомнили о проблеме маржинальной доходности розничного бизнеса: минимальный уровень, необходимый для уплаты налогов и компенсации эксплуатационных затрат, должен быть 10-12% розничной цены. Но фактически показатель в 2021 году был на порядок ниже, говорится в письме. Как указали в союзе, нужно принять меры для снижения оптовых цен на топливо, обеспечить безубыточность бизнеса, что позволит удержать цены в пределах инфляции и в рознице. Предлагают ряд шагов в этом направлении — вплоть до запрета экспорта бензина до 1 октября, передает РИА Новости.
В пятницу Минэнерго сообщило, что цены на топливо на бирже стабилизируются после спада ажиотажа. На фоне повышенного сезонного спроса ведомство рекомендовало нефтекомпаниям увеличить поставки бензина на биржу в мае — начале июня. При этом, как подчеркнул замминистра энергетики Павел Сорокин, временный запрет на экспорт топлива рассматривают только в качестве крайней меры.