Что обязательно нужно сделать в День святого Николая и о чем попросить 22 мая 2021года

Сегодня праздник у православных - день почитания памяти Николая Чудотворца. Это самый почитаемый святой в православии, ему каждый четверг независимо от даты в храмах читаются молитвы.
Он был защитником и покровителем моряков, осужденных несправедливо, бедных и нищих людей. Всю свою жизнь он им неустанно помогал и никому не отказывал в помощи.
Именно Николай Угодник очень часто отзывается на молитвы верующих. Есть особая молитва Николаю Чудотворцу, которая способная исполнить любое ваше желание, если оно доброе и искреннее. Читают ее 40 дней подряд.
Что нужно обязательно сделать 22 мая?
В этот день вставали рано утром. чтобы успеть умыться утренней росой. Она дарила здоровье, излечивала недуги. Девушкам дарила молодость и красоту.
Посетить храм и помолиться святому Николаю Угоднику. В этот день тоже набирали святой воды в храмах и добавляли ее по мере надобности в питье для болящих.
Помириться с теми, кого вы обидели. Самим простить все обиды. Постараться очистить мысли от негатива.
Обязательно подать милостыню нищим, помочь бедным, делать много добрых дел в этот день в память о святом.
Помыться и надеть чистую или новую одежду.
Выполнять много домашней работы - святой не любил лентяев.
Что строго запрещено?
Запрещалось отказывать в помощи, заниматься рукоделием, ругаться, стричь волосы и ногти.
Купаться в реках и озерах.
Выносить мусор после захода солнца.
Давать деньги в долг и самому одалживать.