Что обязательно нужно сделать в День святого Николая и о чем попросить 22 мая 2021года
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Что обязательно нужно сделать в День святого Николая и о чем попросить 22 мая 2021года

12:20:335/22/2021Фото: pxhere
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Именно Николай Угодник очень часто отзывается на молитвы верующих. Есть особая молитва Николаю Чудотворцу, которая способная исполнить любое ваше желание, если оно доброе и искреннее.

нищий
Николай Чудотворец всегда помогал нищим

Сегодня праздник у православных - день почитания памяти Николая Чудотворца. Это самый почитаемый святой в православии, ему каждый четверг независимо от даты в храмах читаются молитвы.

Он был защитником и покровителем моряков, осужденных несправедливо, бедных и нищих людей. Всю свою жизнь он им неустанно помогал и никому не отказывал в помощи.

Именно Николай Угодник очень часто отзывается на молитвы верующих. Есть особая молитва Николаю Чудотворцу, которая способная исполнить любое ваше желание, если оно доброе и искреннее. Читают ее 40 дней подряд.

Что нужно обязательно сделать 22 мая?

В этот день вставали рано утром. чтобы успеть умыться утренней росой. Она дарила здоровье, излечивала недуги. Девушкам дарила молодость и красоту.

Посетить храм и помолиться святому Николаю Угоднику. В этот день тоже набирали святой воды в храмах и добавляли ее по мере надобности в питье для болящих.

Помириться с теми, кого вы обидели. Самим простить все обиды. Постараться очистить мысли от негатива.

Обязательно подать милостыню нищим, помочь бедным, делать много добрых дел в этот день в память о святом.

Помыться и надеть чистую или новую одежду.

Выполнять много домашней работы - святой не любил лентяев.

Что строго запрещено?

Запрещалось отказывать в помощи, заниматься рукоделием, ругаться, стричь волосы и ногти.

Купаться в реках и озерах.

Выносить мусор после захода солнца.

Давать деньги в долг и самому одалживать.

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