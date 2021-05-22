Кто достроит "дом-болото" по ул. К. Маркса в Бердске для 120 обманутых на 140 млн рублей дольщиков, стало известно

Не нашли подрядчиков для того, чтобы достроить дом №57/1 на ул. К. Маркса в Бердске. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил начальник управления градостроительства мэрии Дмитрий Есиков.
- В настоящее время конкурсным управляющим было отправлено много запросов. К сожалению, по имеющейся информации, пока никто не откликнулся. Потенциальные подрядчики задают вопросы, но окончательного решения еще никто не принял, - пояснил Есиков.
Напомним, что ранее он назвал объект по ул. К. Маркса, 57/1, «болотом», там 121 обманутый дольщик.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 15 января 2021 года в Бердский городской суд поступило уголовное дело в отношении Геннадия Демидова, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. Геннадий Демидов, как генеральный директор ООО «Стройинвестпроект», обвиняется в двух эпизодах мошенничества.
Так, Демидов, будучи генеральным директором ООО «Стройинвестпроект», с 2015 по 2018 годы, заключал договоры с гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на участие в долевом строительстве многоквартирного дома в Бердске. После путем обмана, по версии следствия, он похитил принадлежащие им денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 140 527 675,61 рубля. Сотрудники ООО «Строинвестпроект» не подозревали его преступных намерениях.
Демидов распорядился похищенными финансами, возведя указанный дом на 10/81%, потратив на строительство 53 630 404 рублей, в то время, как сумма привлеченных денежных средств предполагает 33,4% готовности объекта.
По оценке органов предварительного следствия, Геннадий Демидов также похитил денежные средства при строительстве жилого дома в Краснообске. Ими он распорядился по своему усмотрению, причинив особо крупный ущерб.