Какой сегодня церковный праздник 22 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 22 маяПророка Исаии
Мученика Христофора Ликийского
Перенесение мощей святителя и Чудотворца Николая
Преподобного Шио (Симеона) Мгвимского
Преподобного Иосифа Оптинского
Народные праздники
Никола Вешний
Этот праздник посвящен перенесению святых останков святителя Николая из Мир Ликийских в Бар.
В народе этот святой считается покровителем лошадей. К этому сроку вырастает высокая трава и лошадей выгоняют на пастбища на всю ночь. Для их охраны выбирают неженатых парней. Для них готовят традиционные угощения – пироги и кашу. В округе разводят костры.
Утром существует ритуал умываться росой. Считается, что это придает здоровья на весь год.
Кваканье лягушек сулит богатый урожай овса.
Запрещалось сегодня стричься, подстригать ногти, заниматься любым видом рукоделия.
Не разрешалось отказывать в помощи и не подать милостыню нищему. который о ней просит.
Вешнее Макошье (День Земли)
Этот старославянский ведический праздник посвящен Земле. В этот день почитают заступников земли бога Велеса и богиню Макошь.
В этот день устраивают народные гуляния, которые сопровождаются песнями, танцами, хороводами. Девушки и женщины плетут венки, прославляют богиню Макошь и просят благословения на счастливую семейную жизнь. Мужчины разжигают ритуальные костры.
В этот день запрещается втыкать в землю палки и острые предметы. Работу в поле и огороде рекомендуют свести к минимуму. Это считается неуважением к земле.
Сухая трава сулит дождь ночью.
Приметы
- В этот день дождь – будет хлеб и рожь.
- Зацвела сирень – через 2 недели пойдут полевые шампиньоны.
- Воробьи гнезда вьют – к вёдру.
- Гром ночью – к хорошей погоде.
- Цветы одуванчиков днем закрыты – к дождю; открыты, хотя по небу плывут тучи, – дождя не будет.
Источник: my-calend