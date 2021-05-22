Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 22 мая 2021 в России и мире

• Праздник перенесения мощей святителя и чудотворца Николая
• День винегрета
• День рождения тюбика для зубной пасты
• День Шерлока Холмса (Sherlock Holmes Day)
• День основания Третьяковской галереи
• Праздник Перекопской иконы Божией Матери
• День рождения технологии «Ethernet»
• День богатырского Посвиста
• День памяти святого пророка Исаии
• Всемирный день гота (World Goth Day)
• День биткоин-пиццы (Bitcoin Pizza Day)
• Международный день биологического разнообразия (International Day for Biological Diversity)
• Всемирный день коктейля «Палома» (World Paloma Day)
• Всероссийский день бассейновой индустрии
• Всемирный день городских фермеров (World Urban Farmers Day)
• Международный день наследственных пород (International Heritage Breeds Day)
• День ванильного пудинга (National Vanilla Pudding Day) - США
• День частной винокурни (National Craft Distillery Day) - США
• День пасьянса (National Solitaire Day) - США
• День посадки деревьев - Гватемала, Эквадор
• День отмены рабства - Мартиника
• День морского судоходства (National Maritime Day) - США
• День покупки музыкального инструмента (Buy a Musical Instrument Day) - США
• День национального суверенитета - Гаити
• День канадских иммигрантов (Canadian Immigrants Day) - США
• День республики (День героев) - Шри-Ланка
• День Харви Милка (Harvey Milk Day) - США
• День национального единства - Йемен
• День Лейрия (Leiria Day) - Португалия
• Именины у Николая, Христофора, Дмитрия, Василия
• Никола Вешний (Пришёл бы Никола, а тепло будет!)
Важные даты
1742 штурман отряда лейтенанта Прончищева Семён Челюскин достиг самой северной точки Евразии и России — мыса, названного впоследствии в его честь.
1756 в Петербурге сенатским указом учреждены Волковское и Смоленское кладбища — ныне известнейшие петербургские некрополи.
1769 отлит колокол для часов Спасской башни Московского Кремля.
1785 в Москве прошла закладка Дома Пашкова, в котором ныне располагается Российская государственная библиотека.
1807 Военно–Морской Флот Российской империи под командованием адмирала Сенявина разгромил турецкие корабли в Дарданелльском сражении.
1856 в Москве основана Третьяковская галерея. В этот день русский предприниматель и меценат П. М. Третьяков купил две первых картины для своей коллекции — «Искушение» Н. Г. Шильдера и «Стычка с финляндскими контрабандистами» В. Г. Худякова.
1862 в Российской Империи издано положение «о заселении предгорий западной части Кавказского хребта кубанскими казаками и другими переселенцами из России … с целью окончательного покорения горских племён».
1940 указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении золотой медали «Серп и Молот» — знака отличия Героя Социалистического Труда.
2003 народный артист СССР Владимир Спиваков назначен президентом Московского международного Дома музыки (ММДМ).
2007 в России в Ульяновской области прошли похороны Валентины Леонтьевой.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend