С Днем биологического разнообразия 22 мая: красочные открытки и поздравления в стихах

Ни один биологический учебник
Не расскажет, как же пестр мир –
И разнообразию планеты
Поздравленье наше посвятим.
Чтобы были целыми равнины,
И деревьев не рубил никто,
Чтобы в океанах не тонули
Танкеры и прочее добро.
Браконьеры сгинули в небытье,
И из моды вышел лисий мех,
Чтоб экологам в труде их славном
Пониманье было и успех.
Автор: Ирина Матвиенко
Я прошу вас сегодня быть трепетней к каждой пташечке в небесах,
Не губить первоцветы редкие, не пинать кошек и собак.
Я прошу вас на миг задуматься о живущем на всей Земле,
Чтоб светило всем ясное солнышко, избавляя от разных бед.
Столько в мире всего интересного, восхищая наш разум всегда –
Сохраните же многообразие, пронесите его сквозь года.
Чтобы наши потомки видели, как красива планета Земля,
Как прекрасны и флора, и фауна, океаны, леса и поля.
Автор: Ирина Матвиенко
Источник: pozdrav.ru