Погодные качели: ночью -3, днем +30. Что ждет Бердск 22 мая

22-24 мая местами сохранится высокая (4 класса) и чрезвычайная пожароопасность (5 класса), сообщает МЧС.
22 мая при прояснениях сохраняются заморозки до -3 С
Метеорологическая обстановка:
Переменная облачность, в отдельных районах ночью небольшие, днем кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром местами туманы.
Ветер южный, юго-западный ночью 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, днем 4-9 м/с, местами порывы до 17 м/с.
Температура воздуха ночью +1, +6°С, по западу до +11°С, местами заморозки до -3°С, днем +16, +21°С, местами до +30°С.