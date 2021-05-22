Погодные качели: ночью -3, днем +30. Что ждет Бердск 22 мая
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Погодные качели: ночью -3, днем +30. Что ждет Бердск 22 мая

6:30:585/22/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Ветер южный, юго-западный ночью 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, днем 4-9 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Температура воздуха ночью +1, +6°С, по западу до +11°С, местами заморозки до -3°С, днем +16, +21°С, местами до +30°С

22-24 мая местами сохранится высокая (4 класса) и чрезвычайная пожароопасность (5 класса), сообщает МЧС.

22 мая  при прояснениях сохраняются заморозки до -3 С

Метеорологическая обстановка:

Переменная облачность, в отдельных районах ночью небольшие, днем кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром местами туманы.

Ветер южный, юго-западный ночью 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, днем 4-9 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Температура воздуха ночью +1, +6°С, по западу до +11°С, местами заморозки до -3°С, днем +16, +21°С, местами до +30°С.

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Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

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погодазаморозки
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