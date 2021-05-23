NASA позавидует: Детальные фотографии Луны сделал подросток из Индии
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NASA позавидует: Детальные фотографии Луны сделал подросток из Индии

12:15:125/23/2021Фото: PIXNIO
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Сверхдетальное изображение спутника Земли получилось благодаря тому, что школьнику удалось соединить более 50 тысяч фотографий в одну.

Детальное фото Луны


Юный житель индийского города Пуна Пратамеш Джау выложил в Instagram фото Луны, которому позавидовал бы любой специалист  NASA. 16-летний подросток из Индии давно уже увлекается астрофотографией.

Сверхдетальное изображение спутника Земли получилось благодаря тому, что Пратамешу удалось соединить более 50 тысяч фотографий в одну. Теперь на сделанном парнем фото видны мельчайшие подробности рельефа Луны.

Пратамеш занимается астрономией с раннего детства, является одним из членов старейшего астрономического клуба Индии, а последние 3-4 года стал увлекаться астрофотографией.

В настоящее время в Индии в школах отменены экзамены из-за COVID-19, и у парня появилась возможность осуществить такой серьезный проект. Время съемок далекого объекта составило около пяти часов, а для того, чтобы обработать полученные фотографии потребовалось не меньше сорока часов.



 










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Публикация от Jyotirvidya Parisanstha (@astrojvp)




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лунафотографиядетали рельефа
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