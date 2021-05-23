Заболевшим «черной плесенью» удаляют глаза: Другого способа остановить болезнь нет
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Заболевшим «черной плесенью» удаляют глаза: Другого способа остановить болезнь нет

12:42:225/23/2021Фото: Pixabay
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В Индии продолжаются факты заражения мукормикозом на фоне коронавируса, главной опасностью после него стала потеря зрения.

После "черной плесени" на фоне коронавируса пациентам удаляют глаза

В Индии большинству пациентов (60%), заразившихся мукормикозом на фоне коронавируса, удалили один или оба глаза - это единственный способ остановить болезнь.

У пациентов, которые лечились от коронавируса, после выписки начинает болеть голова и опухают глаза — это происходит в случаях, когда переболевший COVID-19 заражается мукормикозом.

«Если мы не удалим все содержимое вместе со всеми тканями, нервами и веком, инфекция может проникнуть в мозг. На этом этапе мы уже не сможем спасти их <пациентов> жизни», — рассказывают врачи.

На начальной стадии развития инфекции у пациентов ощущается легкое онемение щек, появляется головная боль и насморк, опухают глаза. С такими симптомами люди редко обращаются к специалисту, поэтому пациенты зачастую попадают в больницу в запущенном состоянии.

Ранее в Нью-Дели было известно о 30-50 случаях заболеваний мукормикозом на фоне коронавируса, сейчас уже число больных в городе достигло 200 человек.

9 мая сообщили о первой вспышке заболевания, называемого "черной плесенью" в индийском штате Гуджарата, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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коронавирусчерная плесеньудаление глаз
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