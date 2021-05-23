Как не пропустить рак на ранней стадии на фоне коронавируса, рассказал главный онколог России

Андрей Каприн — главный внештатный онколог Минздрава, глава НМИЦ радиологии, академик — рассказал, что при раннем выявлении раковых опухолей более 90% пациентов выживают и продолжают жить в нормальном ритме.
Для того, чтобы выявить онкологию на ранней стадии необходимо проведение скриннингов. До 2019 года движение в этой сфере шло на улучшение работы по раннему выявлению таких заболеваний. Например, только в России и Японии по диспансеризации первые обследования на рак груди начинаются с 40 лет. ВОЗ дает рекомендации по трем обязательным скриннингам — в нашей стране их семь. Онкологию легче предотвратить, чем лечить на поздней стадии.
По показателям на 2019 год в стране выявлялось 436 случаев рака на 100 тысяч жителей. Все изменилось с появлением коронавируса - после пандемии на 20% упало число скриннингов. За время с начала пандемии не было закрыто ни одного онкодиспансера, людей продолжали лечить в сложных условиях.
Каприн отметил, что онкопациентам можно вакцинироваться, если попасть в промежуток за три месяца до спецлечения и через три месяца после.
Онколог отметил, что самыми распространенными заболеваниями остаются рак молочной железы, предстательной железы и кожи. Последний — распространен в России наряду с колоректальной онкологией как среди мужчин, так и у женщин.
Для того, чтобы эффективнее работать по выявлению и лечению рака, необходимо разрабатывать новые исследования — по крови или слюне. Также в России нужно иметь свои препараты для лечения, а не покупать их за границей, продавая собственное сырье, пишут РИА Новости.
«Онкология — это такая специальность, которая нуждается в спокойном, поступательном и планомерном движении. Тогда все получится. И мы готовы работать в этом направлении» - сказал Андрей Каприн.