"Деревянное море" шокировало жителей Бердска. В чем причина аномалии на Бердском заливе?
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"Деревянное море" шокировало жителей Бердска. В чем причина аномалии на Бердском заливе?

1:04:585/23/2021
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Бердский залив покрылся топляком, а из-за обмеления пришвартованные у пляжа "Ремикс" теплоходы сели на мель.

Топляк заполнил весь пляж набережной Бердска

Странное явление обнаружили бердчане, гулявшие по набережной на Бердском заливе. Пляж бизнесмена Александра Илющенко "Ремикс" обмелел, а корабли сели на мель из-за огромного количества топляка, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Одни отмечают, что такое происходит крайне редко. Другие говорят, что так бывает каждую весну, пока Новосибирская ГЭС не начала сбрасывать воду.

Между тем, горожане эмоционально отреагировали на опубликованные фото, сравнивая произошедшее с катастрофой и помойкой. Кто-то из читателей "Курьер. Среда. Бердск" предложил открыть фабрику по производству деревянных изделий.

Но скоро ситуация изменится. По информации Верхне-Обского бассейного водного управления, каждые сутки вода в Обском море, а значит и в Бердском заливе, прибывает.

Пляж "Ремикс" на Бердском заливе в топляке

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