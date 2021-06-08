С Днём океанов открытки освежающие и манящие поздравления на 8 июня
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С Днём океанов открытки освежающие и манящие поздравления на 8 июня

3:40:496/8/2021Фото: bipbap.ru
0

Всемирный день океанов отмечается ежегодно 8 июня. В 2021 году на официальном уровне его справляют 13-й раз.

День океанов

Океан — бесконечные дали,
Океан — это сильные волны.
Миллионы людей тут пропали,
Хоть и дышится так привольно.

Океан — это сила, свобода.
Океан — это ласковый бриз.
Это линия небосвода
Или самый чудесный круиз.

Сколько тайн он хранит — неизвестно!
Но он манит, зовет и шумит.
Как загадочна эта местность:
Он в себе полпланеты таит!

День океанов

Землей назвали мы планету,
Но не она, а океан,
Нас окружает, правду эту,
Поведал старый капитан.

Четыре брата океана
Всю Землю заняли почти,
Теснятся города и страны,
На суши маленьком клочке.

Волну цунами поднимая,
Бушует Тихий океан,
Ему Атлантика внимает
И запускает ураган.

Сердиты братья-океаны —
Их загрязняет человек,
Об этом, поздно или рано,
Подумай, двадцать первый век!

День океанов

Океаны голубые — отражение
Необъятности, величия небес.
И вполне понятно наше уважение
К молчаливым сим хранителям чудес.

День всемирный океанов отмечаем
Мы с волнением и радостью в сердцах.
Им сегодня все слова мы посвящаем.
И друг друга поздравляем без конца.

И тебя спешу я с праздником поздравить.
Пусть удачи будет в жизни океан.
Океан пусть будет также света, счастья.
Пусть обходит жизни шторм и ураган.

Пусть здоровье будет крепким и могучим,
Чтоб везло тебе повсюду постоянно.
Пусть любовь большая станет самым лучшим,
Самым искренним и чистым океаном.

День океанов

Океаны на планете — это «легкие» земли.
Дарят кислорода много, чтобы мы дышать могли.
Много жителей подводных населяют водный дом.
Им живётся там комфортно в этом царстве голубом.

И задача человека всё сберечь и не вредить.
Экологию улучшить, океаны сохранить.
В день всемирных океанов будь примером для похвал.
Позаботься о планете и получишь высший бал.

День океанов

Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru

На 58-м году жизни умерла известная актриса
Выпускница явилась в таком наряде, что пришлось вызывать полицию
Неприятность для тех, кто сделал Covid-вакцину: что у них находят
Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Какие признаки сразу выдают, что человек часто выпивает
Плохая весть о тех, кто сделал Covid-вакцину: что у них находят
3 сигнала, что у вас уже был COVID–19
Буланова: Еще один яркий актер скончался от последствий Covid
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткидень океанов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    С Днём океанов открытки освежающие и манящие поздравления на 8 июня
    3:40:49 6/8/2021
    С Днём океанов открытки освежающие и манящие поздравления на 8 июня
    От чего умер Патрик Суэйзи?
    3:00:25 6/8/2021
    От чего умер Патрик Суэйзи?
    У трех знаков зодиака с 7 июня 2021 года начнется отличная неделя: кому повезло?
    2:30:22 6/8/2021
    У трех знаков зодиака с 7 июня 2021 года начнется отличная неделя: кому повезло?
    Удачные и плохие даты на любое дело по лунному календарю с 7 по 20 июня 2021 года
    2:00:14 6/8/2021
    Удачные и плохие даты на любое дело по лунному календарю с 7 по 20 июня 2021 года
    ПФР сделал заявление о периодах, включаемых в стаж для получения пенсии
    1:30:19 6/8/2021
    ПФР сделал заявление о периодах, включаемых в стаж для получения пенсии
    Как правильно заглублять растения при посадке в грунт?
    1:00:01 6/8/2021
    Как правильно заглублять растения при посадке в грунт?
    Искусственное происхождение коронавируса доказали американские ученые
    11:27:49 6/7/2021
    Искусственное происхождение коронавируса доказали американские ученые
    Как правильно сажать репчатый лук?
    11:20:03 6/7/2021
    Как правильно сажать репчатый лук?
    Кого и как заберут в медвытрезвитель: МВД утвердило порядок доставления пьяных
    11:06:43 6/7/2021
    Кого и как заберут в медвытрезвитель: МВД утвердило порядок доставления пьяных
    Прививка от коронавируса станет обязательной после включения в российский календарь вакцинации? Ответил спикер Госдумы
    10:38:51 6/7/2021
    Прививка от коронавируса станет обязательной после включения в российский календарь вакцинации? Ответил спикер Госдумы