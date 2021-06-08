С Днём океанов открытки освежающие и манящие поздравления на 8 июня

Океан — бесконечные дали,
Океан — это сильные волны.
Миллионы людей тут пропали,
Хоть и дышится так привольно.
Океан — это сила, свобода.
Океан — это ласковый бриз.
Это линия небосвода
Или самый чудесный круиз.
Сколько тайн он хранит — неизвестно!
Но он манит, зовет и шумит.
Как загадочна эта местность:
Он в себе полпланеты таит!
Землей назвали мы планету,
Но не она, а океан,
Нас окружает, правду эту,
Поведал старый капитан.
Четыре брата океана
Всю Землю заняли почти,
Теснятся города и страны,
На суши маленьком клочке.
Волну цунами поднимая,
Бушует Тихий океан,
Ему Атлантика внимает
И запускает ураган.
Сердиты братья-океаны —
Их загрязняет человек,
Об этом, поздно или рано,
Подумай, двадцать первый век!
Океаны голубые — отражение
Необъятности, величия небес.
И вполне понятно наше уважение
К молчаливым сим хранителям чудес.
День всемирный океанов отмечаем
Мы с волнением и радостью в сердцах.
Им сегодня все слова мы посвящаем.
И друг друга поздравляем без конца.
И тебя спешу я с праздником поздравить.
Пусть удачи будет в жизни океан.
Океан пусть будет также света, счастья.
Пусть обходит жизни шторм и ураган.
Пусть здоровье будет крепким и могучим,
Чтоб везло тебе повсюду постоянно.
Пусть любовь большая станет самым лучшим,
Самым искренним и чистым океаном.
Океаны на планете — это «легкие» земли.
Дарят кислорода много, чтобы мы дышать могли.
Много жителей подводных населяют водный дом.
Им живётся там комфортно в этом царстве голубом.
И задача человека всё сберечь и не вредить.
Экологию улучшить, океаны сохранить.
В день всемирных океанов будь примером для похвал.
Позаботься о планете и получишь высший бал.
Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru