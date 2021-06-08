Как правильно заглублять растения при посадке в грунт?

От высаживания рассады зависит весь будущий урожай. Если неправильно высадить ее. пропадут все ваши труды с семенами, пикированием и пересадкой. Столько трудов и времени будет потрачено зря!
Чтобы не допустить такой "потери", узнайте, какую рассаду насколько сильно нужно заглублять в почву.
Помидоры
Саженцы помидоров должны быть не ниже 25 сантиметров для того. чтобы они хорошо прижились на новом месте. Лунку выкапываем глубже, чем земляной ком у рассады. Саженцы заглубляются так, чтобы стебля над поверхностью земли не оставалось - до самых первых нижних листьев. Если ваша рассада сильно вытянулась - она заглубляется под углом, но тоже до нижних листьев, так сказать полулежа.
Перец и баклажаны
Рассада этих овощей обычно сильно вверх не вытягивается. Лунки копаются больше, чем земляной ком, рассада высаживается ровно на ту же глубину, как она росла до пересадки. Высаживается рассада строго вертикально. Не забывайте о том, что рассаду сладкого и острого перца вместе высаживать нельзя, чтобы не допустить переопыления - у вас весь перец будет острым.
Капуста
Рассада капусты для высадки углубляется до первых настоящих листочков. Семядольные должны быть присыпаны землей. Но не засыпьте точку роста - иначе капуста расти не будет.
Огурцы
Огуречная рассада не заглубляется при высаживании ниже, чем она росла в горшочках или других емкостях. Семядольные листья должны оставаться на поверхности. Если рассада слишком вытянулась, можно внизу присыпать ее смесью торфа и опилок.