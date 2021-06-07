Кого и как заберут в медвытрезвитель: МВД утвердило порядок доставления пьяных
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Кого и как заберут в медвытрезвитель: МВД утвердило порядок доставления пьяных

11:06:436/7/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Обязательное условие - если люди утратили способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в пространстве и во времени.

Пьяные могут стать как преступниками, так и их жертвами

МВД утвердило порядок доставления граждан в медвытрезвители и отделения полиции. Согласно документу, полицейские будут забирать пьяных с улиц, из транспорта и из жилья в специализированные учреждения. Приказ министерства опубликован 7 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить согласованный с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, порядок доставления лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в медицинские организации или специализированные организации в служебные помещения территориальных органов или подразделения полиции", - сказано в документе.

Забирать людей в состоянии алкогольного опьянения теперь полицейские будут с улиц, из транспорта и из жилья в специализированные учреждения. В вытрезвители попадут и россияне, находящиеся на площадях, стадионах, вокзалах, железнодорожных станциях, платформах, в скверах и парках, в поездах дальнего следования и пригородного сообщения, в аэропортах, морских и речных портах, автовокзалах и автостанциях, привокзальных площадях и в других общественных местах в пьяном виде, в состоянии наркотического или другого токсического опьянения. Обязательное условие - если они утратили способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в пространстве и во времени.

"Если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу, по письменному заявлению граждан, находящихся совместно с ними в жилище", тогда напившихся заберут из их собственного дома.

Перед направлением на медосвидетельствование необходимо установить личность задержанных  и пробить их по базам МВД.

Регионам разрешили возрождать медвытрезвители федеральным законом, принятым в конце прошлого года.

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