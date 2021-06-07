Как правильно сажать репчатый лук?
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Как правильно сажать репчатый лук?

11:20:036/7/2021Фото: pxhere
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Оптимальным месяцем для посадки лука является май. В почве еще достаточно влаги для хороших всходов. Но и в июне сделать это не поздно, правда поливать грядки придется чаще.

лук
Лук садят абсолютно все владельцы огородов

Одним их самых востребованных овощей является репчатый лук. Не садит его, пожалуй только ленивый.

Лук не относится к прихотливым растениям, но важно правильно подготовить почву для его посадки. Грунт должен быть супесчаным или суглинистым. В плотной глинистой земле лук чувствует себя плохо, обязательно нужно добавлять песок. Почва не должна быть кислой.

Оптимальным месяцем для посадки лука является май. В почве еще достаточно влаги для хороших всходов. Но и в июне сделать это не поздно, правда поливать грядки придется чаще.

Лук можно сажать семенами, рассадой и луком-севком. Чтобы посеять лук семенами. из предварительно замачивают. а только после того, как они проклюнутся высаживают на грядку.

Если вы решили вырастит лук рассадой. то семена нужно посеять еще в конце февраля-начале марта. После появления первых трех перышек луковицы можно высаживать на грядку. Для этого их хорошо поливают водой, чтобы не повредить корни, а если они стали длинными более 4 сантиметров - их укорачивают ножницами.

Посадка севком сама простая. В подготовленной грядке делают ровные рядки, высаживая луковицы на расстоянии до 10 сантиметров заглубляя примерно на 3-4 сантиметра.

Не забывайте поливать ваш лучок и первые всходы вы скоро сможете наблюдать. Примерный срок - 2-3 недели.

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