Как правильно сажать репчатый лук?

Одним их самых востребованных овощей является репчатый лук. Не садит его, пожалуй только ленивый.
Лук не относится к прихотливым растениям, но важно правильно подготовить почву для его посадки. Грунт должен быть супесчаным или суглинистым. В плотной глинистой земле лук чувствует себя плохо, обязательно нужно добавлять песок. Почва не должна быть кислой.
Оптимальным месяцем для посадки лука является май. В почве еще достаточно влаги для хороших всходов. Но и в июне сделать это не поздно, правда поливать грядки придется чаще.
Лук можно сажать семенами, рассадой и луком-севком. Чтобы посеять лук семенами. из предварительно замачивают. а только после того, как они проклюнутся высаживают на грядку.
Если вы решили вырастит лук рассадой. то семена нужно посеять еще в конце февраля-начале марта. После появления первых трех перышек луковицы можно высаживать на грядку. Для этого их хорошо поливают водой, чтобы не повредить корни, а если они стали длинными более 4 сантиметров - их укорачивают ножницами.
Посадка севком сама простая. В подготовленной грядке делают ровные рядки, высаживая луковицы на расстоянии до 10 сантиметров заглубляя примерно на 3-4 сантиметра.
Не забывайте поливать ваш лучок и первые всходы вы скоро сможете наблюдать. Примерный срок - 2-3 недели.