ПФР сделал заявление о периодах, включаемых в стаж для получения пенсии
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ПФР сделал заявление о периодах, включаемых в стаж для получения пенсии

1:30:196/8/2021Фото: pixabay.com
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Для установления страховой пенсии по старости (начиная с 2015 года) необходимо иметь определенное количество лет страхового стажа (периоды трудового стажа при условии начисления и уплаты страховых взносов в ПФР) и заработанных пенсионных коэффициентов.

ПФР сделал заявление о периодах, включаемых в стаж для получения пенсии

В стаж для установления страховой пенсии по старости в настоящее время включаются не только периоды трудовой деятельности, но и так называемые нестраховые периоды.

Напомним, что для установления страховой пенсии по старости (начиная с 2015 года) необходимо иметь определенное количество лет страхового стажа (периоды трудового стажа при условии начисления и уплаты страховых взносов в ПФР) и заработанных пенсионных коэффициентов. При этом, в настоящее время в стаж для установления страховой пенсии по старости включаются не только периоды трудовой деятельности, но и другие социально значимые периоды в жизни человека, так называемые нестраховые периоды. К ним относятся:

уход за нетрудоспособными гражданами, инвалидами I группы, ребенком – инвалидом, гражданином, достигшим 80 лет;
военная служба по призыву;
отпуск по уходу одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет (но не более 6 лет в общей сложности);
период получения пособия по безработице;
период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контакту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустроиться (но не более 5 лет в общей сложности);
участие в оплачиваемых общественных работах и некоторые другие.
В случае совпадения по времени нескольких периодов при назначении пенсии будет учитываться один из них по выбору гражданина (специалисты органов ПФР рассчитают наиболее выгодный для гражданина вариант).

Указанные нестраховые периоды не только включаются в стаж, но за них еще начисляются и особые пенсионные коэффициенты. Так, например, за период военной службы по призыву, а также по уходу за нетрудоспособным лицом начисляется 1,8 коэффициентов за каждый полный календарный год.

Уход за первым ребенком также оценивается в 1,8 пенсионных коэффициентов, за вторым – 3,6, а за третьим или четвертым уже 5,4. Соответственно за 6 лет ухода за детьми (за каждым из которых осуществлялся уход до 1,5 лет) можно получить 24,3 пенсионных коэффициента.

Важно помнить, что нестраховые периоды учитываются в стаж и за них начисляются пенсионные коэффициенты при назначении пенсии только в том случае, если этим периодам следовали или предшествовали периоды работы.

Количество накопленных к моменту выхода на пенсию пенсионных коэффициентов, напрямую влияет на размер пенсии. При расчете пенсии коэффициенты за социально значимые периоды суммируются с пенсионными коэффициентами, сформированными в течение всей трудовой жизни.

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