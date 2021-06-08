Удачные и плохие даты на любое дело по лунному календарю с 7 по 20 июня 2021 года
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Удачные и плохие даты на любое дело по лунному календарю с 7 по 20 июня 2021 года

2:00:146/8/2021Фото: pxhere
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Несколько дней июня 2021 будут крайне неблагоприятными из-за новолуния вместе с солнечным затмением. Планируйте свои дела в более удачные даты.

луна
Планировать дела лучше по лунным дням

8 июня

Сегодня благоприятно заниматься ремонтом и уборкой помещений, хорошими будут решения по поводу финансов, работы с документами. Подходящий день ля творчества. Благоприятно пройдут встречи, переговоры и свидания.
Не рекомендуется принимать скоропалительные решения и начинать новые проекты. Покупки будут благоприятными.


9 июня

Последний день перед новолунием считается неблагоприятным. Сила луны минимальна, ваших сил и энергии не будет хватать ни на что. Лучше всего подводить итоги. завершать начатые дела. которые не требуют много энергетических и физических вложений.

Откажитесь от начинания новых дел. ни о чем не договаривайтесь и не давайте обещаний.

10 июня

Сегодня новолуние и кольцевое солнечное затмение. Не рекомендуется ничего сегодня не предпринимать, могут быть проблемы с общением, поездками, торговлей. Можно планировать новые дела и занятия, но не предпринимать шагов  к их началу. Покупки отложите.

11 июня

Вы сегодня ощутите прилив сил, но не стоит сразу тратить. День неблагоприятен для начала новых дел. Продолжайте работать над вашими планами, можно вносить инициативы. хорошо сегодня проводить встречи с родственниками. больше времени уделять семье. Покупки будут благоприятны для дома и женские - обновки гардероба, например.

12 июня

Наконец-то можно приступить к реализации своих планов и начинать новые дела. Сегодня можно начать с того. чтобы завершить незавершенное то, что откладывалось в период новолуния. День благоприятен и вам он понравится - могут быть приятные события и сюрпризы.

Не стоит сегодня заниматься финансовыми вопросами, менять место жительства и работы. отправляться в путешествия.

13 июня

день благоприятен для перемен в сфере любви. Можно знакомиться, улаживать спокойно спорные ситуации с любимым человеком, идти на примирение. Неблагоприятен день для споров, начинания новых важных проектов, строительных работ.

14 июня

Неблагоприятный день, один из самых напряженных в месяце. Все, что вы запланировали, может давать сбой или вообще не получаться. Потому не беритесь ни за какие новые дела и не продолжайте важных работ. Плохо решать финансовые вопросы. говорить с начальством. Покупки неблагоприятны.

15 июня

Сегодня можно многое планировать и начинать, вносить инициативы и новые предложения. Хороший день для свиданий и занятий хобби. Не рекомендуется заниматься финансами, начинать важные проекты, критиковать руководство.

16 июня

До полудня важно не начинать ничего нового - луна переходит в новый знак. После можно заняться новыми делами. на практике хорошо применять весь свой опыт, показывать свои способности. Покупки после обеда благоприятны только некрупные.

17 июня

Сегодня хорошо планировать дела, работать с документами, будьте осторожны в общении. Для новых дел день неблагоприятный.

18 и 19 июня

Во второй половине дня 18 июня начинается поистине благоприятное время. Можно начинать новые дела, планировать, решать финансовые вопросы. Покупки будут удачными, общение - на высоте.

20 июня

Благоприятно заниматься любимыми делами. Хобби и теми, что приносят вам радость.

Не рекомендуется заниматься бумагами и документами, устраивать переговоры, начинать поездки, решать финансовые проблемы. Покупки крайне неблагоприятны.

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