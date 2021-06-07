Искусственное происхождение коронавируса доказали американские ученые
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Искусственное происхождение коронавируса доказали американские ученые

11:27:496/7/2021Фото: pixabay.com
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По мнению исследователей из США, новый коронавирус прошел долгий период адаптации, прежде чем распространиться среди населения. А значит, его смоделировали в лаборатории.

Лабораторное происхождение коронавируса подозревают ученые

В США заявили о доказательствах искусственного происхождения коронавируса. Статью доктора Стивена Куэя и профессора физики Калифорнийского университета в Беркли Ричарда Мюллера об этом опубликовала The Wall Street Journal. Ученые нашли у нового коронавируса последовательность геномов в комбинации CGG-CGG, которые применяют для усиления заразности и летальности вирусов. Это назвали признаком того, что комбинацию создали лабораторным путем.

Как заявляют Куэй и Мюллер, у естественных коронавирусов SARS или MERS такой последовательности нет, а в природе CGG-CGG встречается крайне редко.

"Фактически во всем классе коронавирусов, в который входит и CoV-2, так и не нашлась комбинация CGG-CGG, которая возникла бы естественным путем. Это означает, что обычный способ приобретения вирусами новых навыков в данном случае не работает", — полагают исследователи. - Почему вирус повторил комбинацию, которую сделали бы исследователи в лаборатории? Да, это могло произойти случайно. Но вы в это верите?".

Вторым доказательством искусственного происхождения коронавируса они считают резкое различие в его генетическом разнообразии — по сравнению с вирусами, вызывающими синдромы SARS и MERS. Последние два имели естественное происхождение. По мере распространения среди людей они начали быстро эволюционировать до наиболее заразных форм.

SARS-CoV-2 вел себя иначе: он появился у человека уже адаптированным, в предельно агрессивной версии. В течение нескольких месяцев у него не было никаких серьезных мутаций. Первое такое изменение обнаружили в Англии.

По выводам американских ученых, этот случай беспрецедентный и свидетельствует о том, что новый коронавирус прошел долгий период адаптации, прежде чем распространиться среди населения. А значит, его смоделировали и выращивали на человеческих клетках до достижения максимальной эффективности. Этим и занимаются лаборатории, исследующие мутации вирусов с приобретением функций, добавили авторы.

"Научные данные указывают на то, что коронавирус был разработан в лаборатории", — констатируют Мюллер и Куэй.

Пекин многократно отрицал свою причастность к разработке вируса в уханьской лаборатории.

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