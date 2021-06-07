Искусственное происхождение коронавируса доказали американские ученые

В США заявили о доказательствах искусственного происхождения коронавируса. Статью доктора Стивена Куэя и профессора физики Калифорнийского университета в Беркли Ричарда Мюллера об этом опубликовала The Wall Street Journal. Ученые нашли у нового коронавируса последовательность геномов в комбинации CGG-CGG, которые применяют для усиления заразности и летальности вирусов. Это назвали признаком того, что комбинацию создали лабораторным путем.
Как заявляют Куэй и Мюллер, у естественных коронавирусов SARS или MERS такой последовательности нет, а в природе CGG-CGG встречается крайне редко.
"Фактически во всем классе коронавирусов, в который входит и CoV-2, так и не нашлась комбинация CGG-CGG, которая возникла бы естественным путем. Это означает, что обычный способ приобретения вирусами новых навыков в данном случае не работает", — полагают исследователи. - Почему вирус повторил комбинацию, которую сделали бы исследователи в лаборатории? Да, это могло произойти случайно. Но вы в это верите?".
Вторым доказательством искусственного происхождения коронавируса они считают резкое различие в его генетическом разнообразии — по сравнению с вирусами, вызывающими синдромы SARS и MERS. Последние два имели естественное происхождение. По мере распространения среди людей они начали быстро эволюционировать до наиболее заразных форм.
SARS-CoV-2 вел себя иначе: он появился у человека уже адаптированным, в предельно агрессивной версии. В течение нескольких месяцев у него не было никаких серьезных мутаций. Первое такое изменение обнаружили в Англии.
По выводам американских ученых, этот случай беспрецедентный и свидетельствует о том, что новый коронавирус прошел долгий период адаптации, прежде чем распространиться среди населения. А значит, его смоделировали и выращивали на человеческих клетках до достижения максимальной эффективности. Этим и занимаются лаборатории, исследующие мутации вирусов с приобретением функций, добавили авторы.
"Научные данные указывают на то, что коронавирус был разработан в лаборатории", — констатируют Мюллер и Куэй.
Пекин многократно отрицал свою причастность к разработке вируса в уханьской лаборатории.