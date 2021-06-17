17 июня - Троица умерших: почему обязательно нужно украсить могилы ветками березы

Зеленая листва - это образ, который идеально выражает состояние, к которому стремится природа. Зелень в природе - предпосылка к существованию жизни на земле. Таким образом, ее присутствие можно сравнить с присутствием Бога, его благоволения к людям и миру. И наоборот, если зелени нет, то нет жизни и милости Божией.
Троица умерших означает отсутствие жизни и спасения “заложных” душ, скитающихся по миру из-за своих тяжких грехов при жизни. Такие души не отпевали и до сих пор это запрещено делать церковью.
Поскольку - самоубийцы, к которым относятся умершие от пьянства, наркотиков, ведьмы и колдуны, а также те, кто совершил смертные грехи. Относятся к тем, кого запрещено поминать церковью.
Родственники таких людей, все-равно их не оставляют. Приходят на кладбище, украшают могилы зелеными ветками березы и цветами, чтобы внести частицу жизни на место захоронения. Просят милости у Бога к их родным, чтобы он дал им покой и шанс на вечную жизнь.
Кроме того, зелень знаменует собой конец весны и начало лета. Конец скитаний и возвращение покоя.