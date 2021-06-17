Концерт Zivert на 18 июня 2021 в Новосибирске отменил Роспотребнадзор

В Новосибирске фанаты певицы Юлии Зиверт крайне расстроены – ее концерт отменили. Он должен был состояться уже завтра 18 июня. Но региональный Роспотребнадзор посчитал невозможным проведение мероприятия из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Организаторам концерта направили соответствующее письмо еще вчера, 16 июня.
Представители певицы сообщи, что концерт не отменяется, а просто переносится на новую дату. О ней сообщат чуть позже. Все билеты продолжают действовать, обменивать их не надо.
Отметим, что Роспотребнадзор часто практикует отмену мероприятий за день-два до даты проведения, когда вся подготовка уже практически завершена. В данном случае процесс подготовки к концерту был на стадии завершения, все рекомендации относительно безопасности граждан в период пандемии были учтены.