Ласточка врезалась в самолет при взлете в аэропорту Новосибирска. Подробности ЧП
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Ласточка врезалась в самолет при взлете в аэропорту Новосибирска. Подробности ЧП

12:44:386/17/2021Фото: pixabay
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Инцидент произошел 16 июня.

Ласточка врезалась в стекло самолета в Толмачево

Очередное ЧП произошло в Новосибирском аэропорту Толмачево вчера, 16 июня. Там самолет столкнулся с птицей при взлете. Об этом сообщается в паблике «Город Обь Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте».

«Утро 16 июня в Толмачёво не задалось – ласточка влетела в боковое стекло самолёта. Пассажиры и экипаж не пострадали, воздушное судно продолжило взлёт, сообщив об инциденте», – говорится в записи.

Отметим, что это уже не первое подобное происшествие в новосибирском аэропорту. 31 мая в самолет из Москвы, который заходил на посадку, также врезалась птица.

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