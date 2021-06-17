Ласточка врезалась в самолет при взлете в аэропорту Новосибирска. Подробности ЧП

Очередное ЧП произошло в Новосибирском аэропорту Толмачево вчера, 16 июня. Там самолет столкнулся с птицей при взлете. Об этом сообщается в паблике «Город Обь Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте».
«Утро 16 июня в Толмачёво не задалось – ласточка влетела в боковое стекло самолёта. Пассажиры и экипаж не пострадали, воздушное судно продолжило взлёт, сообщив об инциденте», – говорится в записи.
Отметим, что это уже не первое подобное происшествие в новосибирском аэропорту. 31 мая в самолет из Москвы, который заходил на посадку, также врезалась птица.