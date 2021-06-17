Дико вопил мужчина в метро Новосибирска: Сибиряка скрутили полицейские на станции Заельцовской
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Дико вопил мужчина в метро Новосибирска: Сибиряка скрутили полицейские на станции Заельцовской

12:41:456/17/2021Фото: pixabay
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Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, мужчина отказался от досмотра сотрудников метрополитена, прошел через турникет и направился в сторону поездов. Полицейские пригласили пассажира в комнату полиции, но тот начал вести себя неадекватно.

Инцидент произошел утром

Необычный инцидент произошел утром, 17 июня, в метро Новосибирска на станции Заельцовской. Как сообщают очевидцы ЧП, в 08.45 мужчину скрутили правоохранители. В это время сибиряк орал и пытался выкрутиться. Как выяснилось, новосибирец пробежал через турникет по карте другой пассажирки. Сотрудники метрополитена вызвали на место полицейских. Они попытались объяснить мужчине, что так поступать нельзя. При этом попросили проследовать в отделение. Тот отказался.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали инцидент:

- Сегодня в 08:55 на станции метро «Заельцовская» Новосибирска гражданин, отказавшись от досмотра сотрудников метрополитена, прошел через турникет и направился в сторону поездов.

Сотрудниками службы транспортной безопасности метрополитена на место были вызваны сотрудники полиции. Полицейские, подойдя к гражданину, представились, предъявили служебные удостоверения и попросили пройти в комнату полиции, расположенную на станции.

Гражданин ответил отказом и начал вести себя неадекватно - кричать, отталкивать сотрудников полиции, чем оказал неповиновение сотрудникам полиции. В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3 -ФЗ «О полиции» сотрудниками полиции к гражданину были применены спецсредства.

Мужчина успокоился, после чего был доставлен в комнату полиции, где была установлена его личность. Сотрудниками отдела полиции на метрополитене в отношении данного гражданина составлен административный протокол по статье 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

В настоящее время, полицейскими в отношении гражданина собраны материалы по ст. 11.15.1 КОАП РФ (Нарушение требований в области транспортной безопасности), которые будут направлены в отдел полиции № 3 «Заельцовский» Управления МВД России по городу Новосибирску для принятия решения. Гражданин доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

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