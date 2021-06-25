Календарь дачника на 25 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
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25.06
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Календарь дачника на 25 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

9:20:446/25/2021Фото: pixabay
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Один из максимально насыщенных энергией дней. Этот день вполне благоприятен для работы в огороде и саду.

Календарь дачника

25 июня 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 15 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака КозерогПроцент освещенности Луны составляет 99%. Восход Луны в 22:32, а закат в 03:49.

Хронология лунных дней


  • 15 лунный день c 21:29 24.06.2021 по 22:32 25.06.2021
  • 16 лунный день c 22:32 25.06.2021 и до следующего дня

Луна в знаке зодиака Козерог (+)

Луна в знаке Козерог. Это средний по плодородности знак. Обеспечивает хороший урожай, который долго и хорошо хранится, правда, плоды бывают среднего размера.

Семенной материал очень высокого качества, семена долго сохраняют всхожесть. Растения, посеянные и посаженные в эти дни, всходят медленно, но дружно. Имеют мощную корневую систему, крепкий стебель и хотя растут медленно, приобретают выносливость, устойчивость к различным повреждениям, болезням, перепадам температур, засухе, морозам.

Деревья и многолетние кустарники будут долго плодоносить, особенно те культуры, которым придется расти и плодоносить в засушливых или очень холодных условиях. Многолетние и однолетние цветочные растения имеют крепкий стебель и некрупные, но красивой формы цветы.

Благоприятно в козероге:


  • замачивание семян;
  • посев, посадка на долгое хранение и на семена, также пересадка овощных растений, особенно картофеля, корнеплодных и луковых;
  • посев и посадка деревьев и кустарников, бобовых, зерновых;
  • посадка подвоев для дальнейшей перепрививки;
  • посевы и посадки подзимние и многолетних растений, зимующих в открытом грунте;
  • можно пересаживать растения с ослабленной корневой системой, а также те цветы, которым предстоит зимовать на холодных подоконниках;
  • корневая и некорневая подкормка растений;
  • обрезка, прищипка, прививка и заготовка черенков;
  • заготовление сена;
  • защита от болезней и вредителей;
  • уборка на длительное хранение и на семена;
  • заготовка корней лекарственных растений;
  • заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.

Возможны в козероге посев и посадка следующих культур:


  • овощных: арахис, бобовые, дайкон, капуста (белокочанная, брокколи, кольраби, цветная), картофель, лук (батун, порей, репчатый, шнитт), мангольд, морковь, перец горький, редис, редька, репа, свекла, топинамбур, тыква, чеснок;
  • пряно-зеленых: базилик, мята, петрушка, сельдерей, укроп, хрен, шпинат, щавель;
  • плодово-ягодных: абрикос, вишня, груша, земляника, крыжовник, персик, слива, смородина, яблоня;
  • полевых: гречиха, ячмень;
  • цветов: ирис;
  • комнатных растений: драцена (деремская, душистая), конофитум Фридриха, лавр благородный, лапидария Маргарет, ларгиродерма яичковидная, пальмы веерные (хамеропс приземистый, трахикарпус Форчуна, вашингтония нитеносная), толстянка (серебристая, серповидная), фикус (Бенджамина, бенгальский, лировидный), фикус эластик (каучуконосный), хвойные растения, юкка слоновая.

Не благоприятно в козероге:


  • работать с корнями растений.

15 лунный день (+)

25 июня 2021 года в 12:00 — 15 лунный день. Один из максимально насыщенных энергией дней. Этот день вполне благоприятен для работы в огороде и саду.

Рекомендуется в 15 лунный день:


  • рыхление земли, окучивание, подкормка;
  • уборка урожая.

Не рекомендуется в 15 лунный день:


  • обрезка, пикировка, прищипка, прививка и пасынкование растений.

Убывающая Луна (±)

Луна находится в фазе Убывающая Луна. Активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.

Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.

На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.

В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.

На убывающей Луне благоприятно:


  • посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
  • прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
  • обрезка растений для замедления роста побегов;
  • обрезка усов земляники;
  • выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
  • срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
  • сбор урожая для длительного хранения;
  • заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
  • допускается органическая подкормка, но только корневая.

Влияние дня недели (±)

День недели - пятница. Этот день находится под эгидой Венеры - таинственной, загадочной и светлой планеты. Он издревле считался женским днем. В этот день девушкам и женщинам полагалось отдыхать, не загружать себя никакими делами.

Поскольку Венера покровительствует изяществу и красоте, создавая у человека ощущение умиротворенности, то в пятницу лучше всего заняться садом и его благоустройством, заодно освободить участок от всего ненужного. Самое лучшее - это подготовиться к предстоящей неделе. И никоим образом не пытаться провернуть всю работу в огороде до конца рабочего дня.

Источник: mirkosmosa.ru

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