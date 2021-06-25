Крушение потерпел Вертолет Ми-8 Росгвардии: трое погибли в Ленинградской области
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Крушение потерпел Вертолет Ми-8 Росгвардии: трое погибли в Ленинградской области

8:46:066/25/2021Фото: Известия
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Погибли три человека- пилот, второй пилот и бортмеханик вертолета. Выполняемый полет был для экипажа учебным.

Три человека погибли в результате крушения вертолета

Вчера, 24 июня, в Ленинградской области произошло серьезное ЧП. Там потерпел крушение вертолет Ми-8 Росгвардии. Как стало известно, все произошло в районе деревни Корпикюля на дороге Гатчина – Пушкин. Как сообщает один из очевидцев, сначала вертолет летел нормально, но потом в какой-то момент стал падать. И в этот момент, по словам свидетеля кто-то выпрыгнут из кабины:

"Внезапно кто-то выпрыгивает из вертолета, после этого вертолет начало крутить, сначала вниз лопастями, затем он начал резко лететь вниз. Само падение мы уже не видели, потому что находились в машине. Потом проехали пасеку и увидели столб черного дыма", - отметил мужчина.

К сожалению, в результате происшествия погибли три человека- пилот, второй пилот и бортмеханик вертолета. Выполняемый полет был для экипажа учебным. Сразу же после того, как вертолет упал, он загорелся. Пока нет подтверждения тому, что кто-то смог выпрыгнуть из кабины. По некоторым данным, одного из погибших зажало передней частью вертолета, а двух других отбросило на несколько метров от места ЧП.

Также очевидцы сообщают, что экипаж до последнего пытался увести машин от населенных пунктов, чтобы избежать жертв. По предварительным данным, причиной столь серьезной аварии мог стать отказ двигателя. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

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