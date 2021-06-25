Погода в Бердске 25 июня: последний день дождей

25 июня в Бердске продолжается прохладная и дождливая погода. С самого пятничного утра будут идти кратковременные осадки, сменяясь небольшими прояснениями. Температура воздуха утром составит +9 градусов, к обеду поднимется до +12, +16 градусов. Ветер слабый, восточный 4.2 м/с. Влажность воздуха днем 90%, с понижением к вечеру до 60%.
25 июня наступит народно-христианский праздник Петр Солнцеворот. В православии вспомнят преподобного Петра Афонского.
Сначала Петр был воеводой, и так получилось, что он попал в плен к противникам. Там он уверовал и стал сильно молиться Николаю Чудотворцу. Однажды вечером, после очередной молитвы, он увидел перед собой Николая Чудотворца и Симеона Богоприимца. Они пришли, чтобы освободить его. Святые расплавили цепи на руках у Петра и отворили двери темницы, после этого он вышел на свободу и принял в Риме монашество.
На Руси именно этот день, а не привычный - 22 июня, считали самым длинным днем в году. Говорили, что после этого дня, солнце начинает клониться на зиму и укорачивать ход. В древности Солнце служило объектом поклонения. Поэтому тогда особо ценили Петра Солнцеворота.
В народный праздник нельзя было надевать темные вещи - Солнце могло обидеться и устроить ливень;
В этот день не покупали скот, поскольку рогатый скот, придя на новое место в этот день, долго не проживал;
Если в этот день много росы - будет хороший урожай;
Ласточки высоко летают - установится ясная теплая погода;
Заметили белые тучи на небе - пойдет град.