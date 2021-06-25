Коронавирус в Бердске: Названо число зараженных за сутки на 25 июня 2021
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Коронавирус в Бердске: Названо число зараженных за сутки на 25 июня 2021

8:45:246/25/2021Фото: Минздрав
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Отмечается, что в школах города заболевших нет, но заболели 1 воспитанник и 1 сотрудник детского сада. На карантин по COVID-19 закрыта 1 группа детского сада. По ОРВИ закрытых групп и классов нет.

Сюжет: Третья волна коронавируса
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Оперативный штаб Бердска предоставил данные о зараженных за сутки на 25 июня 2021. Под медицинским наблюдением находятся 716 жителей. За последние сутки взято 300 тестов на заразу. За все время пандемии выздоровевших и выписанных - 1785 бердчан. На сегодняшний день выявлено 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 1858 случаев коронавирусной инфекции. Отмечается, что в школах города заболевших нет, но заболели 1 воспитанник и 1 сотрудник детского сада. На карантин по COVID-19 закрыта 1 группа детского сада. По ОРВИ закрытых групп и классов нет.
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