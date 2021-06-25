Благие поздравления в День дружбы и единения славян для каждого 25 июня 2021 года
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Благие поздравления в День дружбы и единения славян для каждого 25 июня 2021 года

9:02:006/25/2021Фото: С праздником!
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Впервые День дружбы, единения славян появился в девяностых годах прошлого века.

День дружбы и единения славян

Пусть закружит огромной дружбы хоровод,
В день единения пусть веселится славянский народ,
За руки крепко возьмём друг друга,
Чтоб не разорвать совместного круга.
Сегодня праздник, поздравляем всех,
Пусть ждёт вас счастье и большой успех,
Пусть дружба ярче процветает,
И никаких конфликтов не бывает.

День дружбы и единения славян

Песню дружбы запевает наш народ,
Память веков в сердцах трепетно живёт,
И корни у нас, славяне, одни,
Единою семьёй мы жить должны.
С днем единения славян поздравляем,
Удачи, счастья, радости желаем,
Языки славянские похожи,
И стремленье в дружбе жить – тоже.

День дружбы и единения славян

Прошлое одно у всех славян,
Нам шанс единения судьбою дан,
За руки пусть крепко возьмётся народ,
И организует дружбы хоровод.
Сегодня праздник светлый и большой,
Народ славянский стал семьёй одной,
Пусть вам сопутствует удача, смех,
Пусть единения народов радует всех.

День дружбы и единения славян

Дружбою народы сильны,
Любые преграды преодолеют они,
Все проблемы решаться само собой,
Если славяне будут жить одной семьёй.
С днём дружбы и единения поздравляем,
Всем успехов искренне желаем,
Пускай невзгоды обходят стороной,
Пусть дружба будет светлой и большой.

День дружбы и единения славян

Источник: pozdravik.ru, bipbap.ru

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