Благие поздравления в День дружбы и единения славян для каждого 25 июня 2021 года

Пусть закружит огромной дружбы хоровод,
В день единения пусть веселится славянский народ,
За руки крепко возьмём друг друга,
Чтоб не разорвать совместного круга.
Сегодня праздник, поздравляем всех,
Пусть ждёт вас счастье и большой успех,
Пусть дружба ярче процветает,
И никаких конфликтов не бывает.
Песню дружбы запевает наш народ,
Память веков в сердцах трепетно живёт,
И корни у нас, славяне, одни,
Единою семьёй мы жить должны.
С днем единения славян поздравляем,
Удачи, счастья, радости желаем,
Языки славянские похожи,
И стремленье в дружбе жить – тоже.
Прошлое одно у всех славян,
Нам шанс единения судьбою дан,
За руки пусть крепко возьмётся народ,
И организует дружбы хоровод.
Сегодня праздник светлый и большой,
Народ славянский стал семьёй одной,
Пусть вам сопутствует удача, смех,
Пусть единения народов радует всех.
Дружбою народы сильны,
Любые преграды преодолеют они,
Все проблемы решаться само собой,
Если славяне будут жить одной семьёй.
С днём дружбы и единения поздравляем,
Всем успехов искренне желаем,
Пускай невзгоды обходят стороной,
Пусть дружба будет светлой и большой.
Источник: pozdravik.ru, bipbap.ru