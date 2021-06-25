Премьер-министр Борис Джонсон дал команду о проходе британского эсминца Defender у берегов Крыма

В Министерстве обороны Великобритании накануне заявили, что окончательное решение о ом, чтобы их эсминец прошел через Черное море, вблизи российской границы, сделал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. До этого глава министерства иностранных дел страны Доминик Рааб выражал обеспокоенность по этому поводу. Но, несмотря на это, премьер-министр сделал свой выбор, передал информацию в министерство обороны, а там, в свою очередь, прямо на эсминец. Также отметим, что в правительстве Британии, при обсуждении этой миссии были выявлены риски.
Напомним, 23 июня, в Черном море у границ России произошел инцидент. Там российские военные открыли стрельбу по британскому эсминцу Defender, который нарушил морскую границу России у берегов Крыма в районе мыса Фиолент. Об этом рассказали в Министерстве обороны.
Сначала наш сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу в направлении эсминца, а потом самолет СУ-24М сбросил бомбы по курсу его движения. При этом, экипаж эсминца предупреждали о стрельбе в том случае, если он нарушит границу России, но никакой реакции не последовало.
Примечательно, что в минобороны Британии заявили, что никаких выстрелов и бомб в направлении движения эсминца не было. Отметим, что Defender ранее прибыл в порт Одессы для участия в совместных с Украиной учениях НАТО Sea Breeze.