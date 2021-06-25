Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 25 июня 2021 в России и мире

• День дружбы и единения славян
• День улыбок незнакомым людям
• День моряка (International Day of the Seafarer)
• Международный день розового вина (International Rose Day)
• Всероссийский день национальной гордости
• Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге
• Глобальный день «Битлз» (Global Beatles Day)
• День козьего сыра (Goats Cheese Day)
• День «Возьми свою собаку на работу» (Take Your Dog to Work Day)
• День памяти преподобного Онуфрия Великого
• День работников статистики
• День памяти преподобного Петра Афонского
• Всемирный день витилиго (World Vitiligo Day)
• Ильменский фестиваль авторской песни
• День Аугсбургского вероисповедания (Confessio Augustana Day)
• День борьбы с американским империализмом - КНДР
• День посадки деревьев - Никарагуа
• День таможенной службы - Украина
• День чая со сливками (National Cream Tea Day) - США
• День сома (National Catfish Day) - США
• День клубничного парфе (National Strawberry Parfait Day) - США
• День посадки деревьев - Филиппины
• Канун летнего солнцестояния (Midsummer Eve) - Финляндия
• День запрета школьной молитвы (School Prayer Banned Anniversary) - США
• Международный фестиваль джаза в Монреале (Festival International de Jazz de Montreal) - Канада
• Праздник «Шоу Борролоола» (Borroloola Show Day) - Австралия
• День цветного телевидения (Color TV Day) - США
• День учителя - Гватемала
• День начала Корейской войны - КНДР, Южная Корея
• День Леона (National Leon Day) - США
• День фудтраков (National Food Truck Day) - США
• День независимости - Мозамбик
• День Энтони Бурдена (Bourdain Day) - США
• День государственности (Dan drzavnosti) - Словения
• День государственности - Хорватия
• День Митча Лэйна (Mitch Lane Day) - США
• День государственности штата Виргиния (Virginia Statehood Day) - США
• День «Возьми свою собаку на работу» (National Take Your Dog to Work Day) - США
• Именины у Онуфрия, Петра, Анны, Андрея, Ивана, Степана, Марии
• Пётр Солнцеворот (Пётр - запоздалый капустник)
Важные даты
1570 важной вехой опричнины стала показательная казнь на Красной площади: по обвинению в измене на казнь было выведено 300 человек. Прямо на эшафоте царь Иван Грозный помиловал 184 человека, 116 велел замучить.
1762 российский император Пётр III уравнял в правах православную и лютеранскую церкви.
1794 в связи с революцией во Франции Екатерина II запретила продажу в России французских товаров.
1813 в Казанском соборе Санкт-Петербурга похоронен великий русский полководец Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов.
1844 начата добыча золота в Забайкалье.
1883 в России начата реформа церковно-приходского образования.
1907 ограбление инкассаторской кареты в Тифлисе, организованное Иосифом Джугашвили (Сталиным).
1916 Николай II издаёт декрет о мобилизации в армию коренного населения Средней Азии, до сих пор свободного от воинской повинности.
1918 в бою у ст. Шаблиевка, от взрыва снаряда отступающего красного бронепоезда погиб генерал С. Л. Марков, один из лидеров Белого движения на Юге России.
1923 патриарх Московский и Всея Руси Тихон освобождается из заключения в обмен на признание легитимности советской власти, осуждение всех контрреволюционных действий и призыв к сотрудничеству с властями.
1927 в Ленинградском комитете по делам изобретений патентуется прибор для записи звука на киноплёнку во время киносъёмки.
1932 в пробное плавание вышла первая в СССР китобойная база «Алеут».
1935 в СССР распущено Общество политссыльных и политкаторжан.
1945 на приёме в Кремле в честь участников Парада Победы, Сталин произнёс тост «За русский народ!»
1946 СССР вступил в Международную федерацию футбола.
1966 запускается первый советский метеоспутник «Космос-122».
1967 первый показ телепередачи в прямом эфире во всемирном масштабе. Программа «Наш мир» («англ. Our World») передавалась в 24 страны на пяти континентах, и 400 миллионов телезрителей наблюдали за выступлением группы «The Beatles», впервые исполнившей песню «All You Need Is Love».
1970 на могиле Сталина у Кремлёвской стены устанавливается памятник с бюстом покойного – через 9 лет после его удаления из Мавзолея.
1998 официально вышла операционная система «Windows 98».
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend